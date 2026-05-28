นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีปฏิเสธการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วย ภริยา ให้การต้อนรับ นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วย ภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้ร่วมกันตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธี นายกรัฐมนตรีได้เชิญเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกัน ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมให้คณะรัฐมนตรีแนะนำตัวต่อเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาจากนั้น นายกรัฐมนตรี เชิญเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยา ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กัน ณ ห้องสีงาช้าง ก่อนจะหารือข้อราชการกลุ่มเล็ก และ หารือข้อราชการเต็มคณะ ร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม โดยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศ ตลอดจนภูมิภาคอาเซียนก่อนที่ ในเวลา 11.15 น. นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจ รวมถึงเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม ณ ตึกสันติไมตรี จากนั้นทั้งสองจะแถลงข่าวร่วมกัน ขณะที่ ในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแด่ เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และภริยา ณตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาลสำหรับการเยือนในครั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ นายโต เลิม เยือนอย่างเป็นทางการ หลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
