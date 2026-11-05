นายกฯ อนุทิน เจรจาภาษีตอบโต้ไทย-สหรัฐฯ คืบหน้า คาดอัตรา 19%
นายกรัฐมนตรีอนุทินเผยความคืบหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าตอบโต้ไทย-สหรัฐฯ อัตรากำลังอยู่ที่ประมาณ 19% ใกล้กับอัตราเดิม เตรียมลงนามแถลงการณ์ร่วมในอีก 1-2 สัปดาห์
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจา ข้อตกลงการค้าตอบโต้ ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาว่า มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าอัตราภาษีนำเข้าจะอยู่ที่ประมาณ 19% ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราภาษีเดิมที่เคยบังคับใช้ sebelumnya
รายละเอียดข้อตกลงและระยะเวลาการลงนาม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะลงนามในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับข้อสรุปของข้อตกลงดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์ ข้างหน้า เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวเป็นเวทีในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและเอเปคที่กำลังจะเกิดขึ้นAlso readทรูปรับ 5G 19 จุดเจ้าพระยาหลังซ้อมใหญ่ พร้อม AI–BNIC
การลงนามในเอกสารสำคัญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความคืบหน้าทางการทูตและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้วางแผนจะใช้เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกเหล่านี้ เป็นช่องทางสำคัญในการพบปะและเจรจาหารือโดยตรงกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อพูดคุยในประเด็นความร่วมมือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
เงื่อนไขแลกเปลี่ยนและสถานะทางกฎหมาย
สำหรับเงื่อนไขในการเจรจาครั้งนี้ รัฐบาลไทยยืนยันว่าได้นำนโยบายที่ตกลงไว้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปปฏิบัติแล้วครบถ้วนครอบคลุม ทั้งด้านการดำเนินการด้านกำลังทหาร การสร้างสันติภาพ และการกำจัดทุ่นระเบิด เพื่อขอรับการพิจารณาอัตราภาษีในกรณีพิเศษ
แม้ว่าสาระสำคัญและเงื่อนไขหลักของข้อตกลงจะได้รับการเจรจาเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ขั้นตอนต่อไปยังคงอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ทีมกฎหมายของทั้งสองฝ่ายต้องตรวจพิจารณาบทบัญญัติในร่างสัญญาหลักอย่างละเอียดรอบคอบก่อนจะดำเนินการสู่ขั้นตอนการลงนามอย่างเป็นทางการ
นายอนุทิน ได้ชี้แจงสถานการณ์อัตราภาษีในช่วงเวลาปัจจุบันว่า ประเทศไทยจะยังคงใช้นโยบายอัตราภาษีปกติตามเดิมไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบร่างสัญญาหลักทางกฎหมาย ทำให้ทราบว่าอัตราภาษีใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อตกลงดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างทันทีทันใด
ผลกระทบต่อนักลงทุนและการประชุม USABC
นอกจากเรื่องการเจรจาภาษีแล้ว นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้พบหารือกับนาย Brian McFeeters ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน หรือ USABC พร้อมคณะนักธุรกิจสมาชิกขององค์กรดังกล่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล
ในการพบปะครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ระบุว่าภาคเอกชนและนักลงทุนชาวอเมริกันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสร้างฐานการผลิตใหม่ การขยายกิจการเดิม และการลงทุนในตลาดทุนไทย เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
มุมมองต่อสถานการณ์การเมืองสหรัฐฯ
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับประเด็นว่าการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบต่ออัตราภาษีที่กำลังเจรจาอยู่ในขณะนี้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญเรียบร้อยแล้ว ทำให้สถานการณ์มีความชัดเจนในแง่ของเนื้อหาข้อตกลง
ดังนั้น สถานการณ์ทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาจึงไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าของการเจรจาการค้าในครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในเงื่อนไขหลักๆ แล้ว และเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจสอบร่างสัญญาและพิธีการลงนามเท่านั้น
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