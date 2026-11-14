นายกฯ เผยจีน-เมียนมารับทราบปัญหาสารพิษแม่น้ำภาคเหนือ เร่งหาแหล่งน้ำสำรองด่วน
นายกรัฐมนตรีเผยจีน-เมียนมารับทราบสถานการณ์พิษในแม่น้ำแล้ว เน้นหาแหล่งน้ำสำรองให้ผู้ปกครองภาคเหนือ ยืนยันไทยไม่รอตรวจหาต้นตอเพียงอย่างเดียว แต่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด่วน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวความคืบหน้าหลังการหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยยืนยันว่ารัฐบาลจีนและรัฐบาลเมียนมารับทราบถึงสถานการณ์อันตรายจากสารพิษปนเปื้อนในสายน้ำที่ไหลลงสู่ภาคเหนือของไทยแล้ว
จีน-เมียนมา รับรู้ปัญหาพิษในแม่น้ำ
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในการหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการกับนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมจัดประชุมระดับคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการจัดการร่วมกันAlso read5 ผลงาน “แบงค์ อาทิตย์” บทบาทอะไรเอาอยู่เล่นดีสุดๆ
ด้านความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมานั้น นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับนายมิน ออง ไห่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างการเดินทางไปเยือน โดยประเด็นสารพิษในแม่น้ำเป็นหนึ่งในวาระหลักที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งผลให้ปัจจุบันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤตนี้ดีแล้ว
แม้ว่าประเทศไทยจะตั้งอยู่ในตำแหน่งท้ายน้ำและไม่สามารถควบคุมการปล่อยสารเคมีจากต้นน้ำได้โดยตรง แต่รัฐบาลไทยได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่ากำลังเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงในขณะนี้ และพร้อมสื่อสารความจำเป็นเร่งด่วนนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างตรงไปตรงมา
แผนฉุกเฉินหาแหล่งน้ำสำรอง
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ไม่อาจรอผลการตรวจสอบย้อนกลับไปหาแหล่งกำเนิดสารพิษได้อย่างเดียว เพราะกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อาจใช้เวลานาน ซึ่งประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดย่อมต้องการน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคทันที
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสำรองจากแหล่งอื่น ๆ มาช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยมีการประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังจุดที่ขาดแคลน
ด้านการประปาก็ได้เริ่มดำเนินมาตรการในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงต้องเร่งจัดหาทรัพยากรน้ำจากแหล่งอื่นมาหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน เพื่อลดความเดือดร้อนในช่วงเวลาวิกฤตนี้
ความเคลื่อนไหวด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากประเด็นสิ่งแวดล้อมแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 49 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าผู้นำระดับสูงของเมียนมายังไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากปัญหาภายในประเทศที่ยังคงมีอยู่
อย่างไรก็ตาม การติดต่อประสานงานในระดับทวิภาคียังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และในการพบกับนายมิน ออง ไห่ รัฐบาลเมียนมาได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ส่งผลให้บรรยากาศความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปอย่างปกติ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า ไทยได้แจ้งความกังวลต่อสถานการณ์ชายแดนและกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธกับฝ่ายเมียนมาไปอย่างชัดเจนแล้ว โดยแสดงท่าทีว่าไทยสามารถรับผลกระทบได้ในระดับใด และทุกฝ่ายต่างตระหนักในจุดยืนนี้ดีแล้ว
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