นายกฯ สั่งดูแลครอบครัวตำรวจ ปัตตานี หลังถูกยิงดับ 1 เจ็บ 1 พร้อมเดินหน้าปราบมาเฟียภาคใต้

นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุคนร้ายยิงครอบครัวตำรวจในปัตตานี เสียชีวิต 1 ราย เจ็บ 1 ราย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัว พร้อมยืนยันเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอิทธิพลและมาเฟียในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้อย่างจริงจัง
นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์อุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี เมื่อคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ก่อเหตุยิงครอบครัวของ ดต.
อดุลย์ หะยีสุหลง ส่งผลให้ภรรยาของตำรวจรายนี้คือ ครูฟาติเมาะ ยา โง๊ะ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และบุตรสาววัยเพียง 36 วันได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองปัตตานี โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.
) และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเด็กทารกที่สูญเสียแม่และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลใดๆ มาคุกคามชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเด็ดขาด การก่อเหตุครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐและต้องดำเนินการสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็
ปัตตานี ยิงครอบครัวตำรวจ มาเฟียภาคใต้ ดูแลครอบครัว นายกฯ