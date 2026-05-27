Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

นายกฯ สั่งดูแลครอบครัวตำรวจ ปัตตานี หลังถูกยิงดับ 1 เจ็บ 1 พร้อมเดินหน้าปราบมาเฟียภาคใต้

อาชญากรรม News

นายกฯ สั่งดูแลครอบครัวตำรวจ ปัตตานี หลังถูกยิงดับ 1 เจ็บ 1 พร้อมเดินหน้าปราบมาเฟียภาคใต้
ปัตตานียิงครอบครัวตำรวจมาเฟียภาคใต้
📆5/27/2026 11:56 AM
📰INNNEWS
38 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 63%

นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุคนร้ายยิงครอบครัวตำรวจในปัตตานี เสียชีวิต 1 ราย เจ็บ 1 ราย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัว พร้อมยืนยันเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอิทธิพลและมาเฟียในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้อย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์อุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี เมื่อคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ก่อเหตุยิงครอบครัวของ ดต.

อดุลย์ หะยีสุหลง ส่งผลให้ภรรยาของตำรวจรายนี้คือ ครูฟาติเมาะ ยา โง๊ะ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และบุตรสาววัยเพียง 36 วันได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองปัตตานี โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.

) และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเด็กทารกที่สูญเสียแม่และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลใดๆ มาคุกคามชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเด็ดขาด การก่อเหตุครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐและต้องดำเนินการสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

ปัตตานี ยิงครอบครัวตำรวจ มาเฟียภาคใต้ ดูแลครอบครัว นายกฯ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 14:56:21