นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่อ่างทอง มอบถุงยังชีพ-ตรวจน้ำท่วม คอหวยแห่ส่องทะเบียนรถ

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ขณะที่คอหวยแห่ส่องเลขทะเบียนรถหรู
วันนี้ (20 กันยายน 2568) เวลา 11.00 น.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และยังเป็นการแสดงความยินดีพร้อมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีอายุครบ 46 ปี และแสดงความยินดีกับครอบครัวปริศนานันทกุลด้วย สถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีการปล่อยน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว การปล่อยน้ำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะคลองโผงเผง อำเภอป่าโมก ตำบลบางจัก และตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองประสบปัญหาอุทกภัยใน 4 อำเภอ 22 ตำบล 74 หมู่บ้าน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 1,025 ครัวเรือน\หลังจากการรับฟังบรรยายสรุป นายอนุทินได้พบปะและมอบถุงยังชีพของพรรคภูมิใจไทยให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 145 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้ลงเรือตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ที่ต่างพากันมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและคณะอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาคอหวยต่างให้ความสนใจและพากันส่องเลขทะเบียนรถยนต์หรูที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ เพื่อนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อส่วนบุคคล การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน\การลงพื้นที่ของนายอนุทินในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในอนาคต การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมทั้งวางแผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภั
