นายกรัฐมนตรีพร้อมลงนามแถลงการณ์ร่วมการค้ากับ ทรัมป์ ที่ฟิลิปปินส์
นายกรัฐมนตรีประกาศพร้อมลงนามแถลงการณ์ร่วมการค้ากับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงมะนิลา โดยสาระสำคัญเจรจาจบแล้ว ไม่กระทบภาษีปัจจุบันและไม่มีกำหนดเวลาตายตัว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ยืนยันความพร้อมในการลงนามใน แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) กับนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าขั้นตอนการเจรจาสาระสำคัญได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
สรุปสาระสำคัญความตกลงการค้า
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกำหนดการในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ว่า จะเป็นโอกาสที่ดีในการประกาศความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน (Agreement on Reciprocal Trade: ART) กับฝ่ายสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าเรื่องของการเจรจาในสาระสำคัญได้จบไปแล้วAlso readแก้ดวงตก สลัดเคราะห์! เปิด 3 พิกัด 'น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์' พลังงานดี เสริมสิริมงคล
สำหรับการลงนามในแถลงการณ์ร่วมจะเป็นการประกาศผลความคืบหน้าเบื้องต้น ส่วนตัวสัญญาที่เป็นทางการนั้นต้องไปยกร่างรายละเอียดเป็นงานทางด้านกฎหมายเพิ่มเติม โดยระหว่างนี้ยังไม่มีผลกระทบใดในเรื่องของภาษีและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเวลา (Deadline) ที่บังคับให้ต้องดำเนินการทันที
เงื่อนไขผลประโยชน์ร่วมของไทย
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก่อนจึงจะลงนามได้ และขอให้สังคมอย่ามองว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียว แต่สัญญาการค้าต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้การเห็นชอบต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ประเด็นสำคัญและประเด็นอ่อนไหวที่สร้างความลำบากใจในการปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ได้พยายามเจรจาต่อรองกับทางฝ่ายคู่สัญญามาโดยตลอด รวมถึงมีการยื่นข้อเสนอและข้อแลกเปลี่ยนต่างๆ เพื่อหาจุดลงตัว
ความชัดเจนเรื่องภาษีและผลกระทบ
เมื่อมีคำถามว่าเรื่องนี้จะทำให้มีข้อต่อรองกฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อไทยมากขึ้นหรือไม่ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาการค้าต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเมื่อทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ความเห็นชอบก็จะง่ายขึ้น
ระหว่างการรอลงนามในสัญญาฉบับจริงที่ยังอยู่ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย ยังไม่มีผลกระทบใดในเรื่องของภาษีที่เกิดขึ้นจริง และไม่มีข้อกำหนดเวลาตายตัวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อระบบเศรษฐกิจหรือผู้บริโภคในขณะนี้อย่างแน่นอน
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