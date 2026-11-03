นายกฯ ยันไม่ล็อกสเปกโซลาร์รูฟท็อป ย้ำตรวจสอบโปร่งใส
นายกรัฐมนตรี ยันโครงการโซลาร์รูฟท็อปไม่มีการล็อกสเปกหรือหักหัวคิว ยืนยันตรวจสอบโปร่งใส หากพบทุจริตจะตัดบททันที
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ โซลาร์รูฟท็อป เพื่อประชาชน หลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการซ่อนเงื่อนไขการ ล็อกสเปก โดยพบว่ามีรายชื่อผู้ประกอบการซ้ำกัน 60 บริษัท และมีอีก 120 บริษัทที่มีชื่อผู้ถือหุ้นสลับกัน ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตกใจกับรายชื่อหรือจำนวนบริษัทดังกล่าว
ชี้รายชื่อผู้ประมูลไม่ใช่วันชนะ
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า บางคนระบุว่ามียอดผู้เข้าร่วมกว่า 100 บริษัทนั้นก็ถือว่าน้อยเกินไป ควรเปิดกว้างมากกว่านี้ ในขณะที่บางคนก็มองว่า 60 บริษัทนั้นเยอะเกินไป ซึ่งสามารถพูดได้หลากหลายมุมมอง แต่ในความเป็นจริง เวลาที่มีการประมูลงาน มักจะเห็นจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 ถึง 30 ราย ในกรณีนี้รายชื่อที่ปรากฏคือผู้ที่มสิทธิซื้อซองประมูล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนสามารถซื้อซองและแสดงความสนใจในการประมูลได้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้จะได้งานไปทั้งหมดAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
เมื่อมีคำถามว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าไปดูคุณสมบัติเองหรือไม่ หากมีรายชื่อซ้ำกันอาจจะต้องเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องดูว่ามีข้อห้ามด้วยหรือไม่ โดยตนเองไม่ทราบว่ามีข้อห้ามหรือไม่ เพราะบริษัทเป็นนิติบุคคล ต้องไปดูหากเขียนว่ากรรมการห้ามไขว้กันก็ไม่ได้ เพราะบริษัทรายนี้มีสเปกหลัก และยังมีสเปกเฉพาะเจาะจงอีก โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดสเปกส่วนใหญ่
ยืนยันไม่มีการล็อกสเปกโครงการ
หากมีการร้องเรียนก็ต้องดูสเปกเฉพาะเจาะจงเหล่านี้ว่าเขียนไม่เข้าท่าหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม่ นายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่่าสมัยตนไม่ได้มีการกระทำดังกล่าว也不敢不敢 ในสมัยก่อนตนไม่ทราบ แต่สมัยของตนไม่มี เพราะตนเองไม่เอาเรื่องพวกนี้ ทุกหน่วยงานพอผมเอะใจปุ๊บ เขารู้ว่าผมรู้ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนว่าการตรวจสอบจะเข้มงวด
เมื่อถูกถามถึงกรณีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการหักหัวคิวบริษัทรายย่อย นายกรัฐมนตรีกล่าวเสียงแข็งว่าไม่มีเกิดขึ้น หากใครทำจริงก็จะตัดบททันที ซึ่งก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นรถกลับได้หันมาถามรายละเอียดกับผู้สื่อข่าวกรณีการหักหัวคิวผู้ประกอบการรายย่อย ก่อนจะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ตอนนี้อาจยังไม่ตกผลึกเรื่องราคา แล้วจะมีการหักหัวคิวได้อย่างไร เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกเวนเดอร์เอง
ย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ดังนั้นสื่อมวลชนจะถามอะไรก็ต้องกรองก่อน จะมีการหักหัวคิวได้อย่างไรเพราะยังไม่เริ่มดำเนินการใดๆ แต่ถ้ามีก็จะเอาตายสื่อข่าวก็นักถามต่อนายกรัฐมนตรีไม่คิดว่า การตรวจสอบก่อนเป็นเรื่องดีหรือไม่ นายกรัฐมนตรีย้ำว่าตรวจสอบมาแล้ว มีการสกรีนจากผู้ว่าราชการจังหวัด การไฟฟ้า มีคณะกรรมการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลอยู่ ตนไม่คิดว่าคนเหล่านี้จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี
โครงการนี้เป็นโครงการที่มีคนจับตามองไม่รู้จักเท่าไร และไม่ใช่ว่าทำทีเดียวแล้วเลิก แต่ทำทั้งปีและเกี่ยวข้องกับประชาชนล้านหลังคาเรือน ดังนั้นไม่สามารถซ่อนเร้นได้ทุกอย่างต้องทำด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีเงินของรัฐบาลอีก 50,000 บาท แล้วจะปล่อยให้มีการทุจริตได้อย่างไร และมีเงินของประชาชนอีก ดังนั้นต้องรักษาผลประโยชน์ให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่าขณะนี้มีเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเช่นที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ เปรียบเสมือนกระต่ายตื่นตูม ตนเองไม่ได้อะไรทั้งสิ้น มองแค่ว่าคนที่ทำงานได้ทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ดูไม่ยากหรอก ขณะเดียวกันก็กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
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