นายกฯ หารือ รมต.สิงคโปร์ กระชับความร่วมมือด้านกลาโหม พลังงาน อุตสาหกรรมการบิน และความมั่นคงทางอาหาร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือกับนายชาง ชุน ซิง รัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ในหลายด้าน รวมถึงกลาโหม พลังงาน อุตสาหกรรมการบิน และความมั่นคงทางอาหาร พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการ Land Bridge และโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ต้อนรับ นายชาง ชุน ซิง รัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยนายกฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้พบกับรัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ของสิงคโปร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายรู้จักกันมายาวนานและมีโอกาสได้พบกันในหลายโอกาส นายกฯ ยังได้ขอบคุณนายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ที่แสดงความยินดีทางโทรศัพท์ในโอกาสที่นายกฯ เข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก ด้านรัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม สิงคโปร์ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของประชาชนชาวไทย และส่งความปรารถนาดีจากนายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ถึงนายกรัฐมนตรี โดยฝ่ายสิงคโปร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการอีกครั้งในห้วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสม ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในหลายด้าน ได้แก่ 1.
ด้านกลาโหม ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยและสิงคโปร์มีรากฐานความสัมพันธ์ทางด้านกลาโหมที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน โดยสะท้อนผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ การฝึกร่วมประจำปี อาทิ การฝึก Cobra Gold โดยนายกรัฐมนตรียืนยันความต่อเนื่องของการฝึกร่วมและการสนับสนุนพื้นที่ฝึกแก่กองทัพสิงคโปร์ ด้านสิงคโปร์แสดงความขอบคุณไทยที่สนับสนุนให้กองทัพสิงคโปร์สามารถเข้ามาฝึกในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของสิงคโปร์ พร้อมเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะเดินหน้าความร่วมมือในโครงการและภารกิจใหม่ ๆ ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายสามารถพลิกวิกฤตหรือความท้าทายต่าง ๆ เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความไว้วางใจและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 2.
ด้านพลังงาน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการพลังงานภายในประเทศ พร้อมทั้งเห็นพ้องถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การค้าพลังงาน รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดการสูญเสียพลังงาน พร้อมวางแนวทางใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค 3.
อุตสาหกรรมการบิน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) โดยสิงคโปร์มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและมาตรฐาน ขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านพื้นที่ที่มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และกำลังคน ซึ่งสามารถเกื้อหนุนกันในการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง MRO ของภูมิภาค รวมถึงต่อยอดไปสู่การซ่อมบำรุงเรือและยุทโธปกรณ์ทางทหาร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นถึงโอกาสในการร่วมลงทุนและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 4.
ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งสองฝ่ายเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารระหว่างกัน โดยไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารสูง ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลกับประเทศที่มีทรัพยากรพลังงานแต่ขาดแคลนอาหาร ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความมั่นคงในระดับภูมิภาคได้ในระยะยาว 5.
โครงการ Land Bridge ฝ่ายสิงคโปร์ให้ความสนใจโครงการ Land Bridge ของไทย โดยเห็นว่าเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างสองฝั่งทะเล เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะต่อยอดสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนความมั่นคง และเสริมศักยภาพให้กับภูมิภาค ด้านนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนสิงคโปร์ พร้อมเน้นย้ำว่าโครงการดังกล่าวต้องอาศัยการลงทุนขนาดใหญ่และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยื
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ก้าวไกลตั้งคำถาม โครงการแลนด์บริดจ์ หวั่นได้ไม่คุ้มเสีย กระทบสิ่งแวดล้อมก้าวไกลตั้งคำถามผลกระทบและความคุ้มค่า 'โครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge)” ชี้ควรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หวั่นได้ไม่คุ้มเสีย
Read more »
Land BridgeLand Bridge การขนส่งรูปแบบ Sea-Land-Sea ซึ่งเป็นการขนส่งทางเรือโดยใช้การขนส่งทางบกเป็นสะพานข้าม โดย Land bridge ของไทยจะเป็นสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เป็นประตูการค้าเพื่อรองรับการนำเข้าส่งออกของประเทศไทย และเ
Read more »
โครงการ ‘แลนด์บริดจ์’: ทำการบ้านเสร็จแล้วยัง?นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ชูโครงการ “แลนด์บริดจ์' (Land Bridge) ทางใต้ของไทยอย่างกระตือรือร้นระหว่างการเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ก่อน
Read more »
รัฐบาลเห็นชอบดัน'ระนอง'เป็น Wellness City เร่งพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอันดามันจากกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดระนอง ได้ตั้งเป้ายกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคใต้ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยได้ติดตามความคืบหน้าโครงการ Land Bridge ชุมพร...
Read more »
PM Yingluck Leads Thai Delegation to WEF, Promotes Thailand as Logistics HubPrime Minister Yingluck Shinawatra attended the World Economic Forum Annual Meeting 2025 in Davos, Switzerland. During her first day, she met with CEOs of major global companies, including DP World, Nestlé, Coca-Cola, Bayer AG, and AstraZeneca. She emphasized Thailand's potential as a logistics hub in the region and discussed investment opportunities, particularly in land bridge projects.
Read more »
นายกฯอิ๊งค์เยือนจีนย้ำไทยไม่ยอมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เป็นทางผ่านนายกฯอิ๊งค์เยือนจีน หารือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการลงทุนระยะยาว ด้าน EV, Semi-conductor, Data Center โชว์พัฒนาโครงการ Land Bridge เปิดรับการลงทุน เตรียมพร้อมรับแพนด้ายักษ์คู่ใหม่
Read more »