นายกฯ อนุทิน นำทีมเปิดงานสงกรานต์ถนนข้าวสุกอ่างทอง พร้อมเชิญชวนเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำภริยาเปิดงานสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ ถนนข้าวสุก @อ่างทอง พร้อมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ลานกิจกรรมหน้าวัดลาดเป็ด จังหวัด อ่างทอง นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีมหา สงกรานต์ ถนนข้าวสุก @ อ่างทอง โดยเดินทางมาถึงด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ด สีบรอนซ์ ทะเบียน 5 ขส 45
ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ่างทอง, นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ เมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีได้ทักทายประชาชนที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง หลังจากนั้น ได้ชมการแสดงรื่นฤดีนฤมิตร โดยนายภราดรได้กล่าวต้อนรับและอวยพรให้นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบกำลังใจให้ใช้สติปัญญาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประคับประคองช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทั้งประเทศให้อยู่ได้อย่างมั่นคง
นอกจากนี้ ยังได้ฝากกลอนที่แต่งโดยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่สะท้อนถึงผลงานของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง” ที่สร้างความประทับใจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเวทีกล่าวกับผู้ร่วมงานด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขที่ได้ร่วมงานสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ ณ ถนนข้าวสุก พร้อมทั้งส่งความสุขและปรารถนาดีไปยังชาวอ่างทองและครอบครัวทุกคน
ท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นของครอบครัวไทย ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้วันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสงกรานต์เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และการที่หลายจังหวัดได้ยกระดับเทศกาลสงกรานต์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยงานที่ถนนข้าวสุกเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทยๆ สุขใจทั่วโลก”
ท่านได้เชิญชวนให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ สุภาพ และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเล่นน้ำ ทั้งในชุมชนและบนท้องถนน รวมถึงการใช้รถอย่างระมัดระวัง เคารพกฎจราจร ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม และคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ก่อนที่จะร่วมยิงปืนฉีดน้ำเปิดงานเพื่อเป็นการเริ่มต้นเทศกาลอย่างเป็นทางการ
หลังจากพิธีเปิดงาน นายอนุทินและภริยาได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปจากวัดต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง จากนั้นได้เดินออกไปยังถนนข้าวสุก โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมรำประกอบเพลงระหว่างเดิน และร่วมเล่นน้ำกับประชาชนในพื้นที่ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานของชาวอ่างทองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่น
การจัดงานสงกรานต์ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงเทศกาล เพื่อให้ทุกคนสามารถเฉลิมฉลองได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
สงกรานต์ อ่างทอง อนุทิน ถนนข้าวสุก เทศกาล