นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนวัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เดินทางไปเยือนวัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ช่วงหนึ่งของการทักทาย นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยกล่าวว่า ด่านไม่เปิด พร้อมยืนยันว่า ประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี คุกคาม หรือเอาเปรียบ หากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา ยูเนสโกต้องมาสำรวจพื้นที่เขตแดนฝั่งไทยด้วย เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน นายกรัฐมนตรียังเผยถึงการเดินทางมาครั้งนี้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส โดยเป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางเยือนฝรั่งเศสในวาระเดียวกัน ได้แก่ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 จะมีการหารือระหว่างอาหารค่ำกับ เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส แบบวงเล็กมาก ๆ ซึ่งการพบปะครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับไทยในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ พร้อมทั้งจะฝากฝังประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วย
