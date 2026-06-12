นายกฯ แถลงยึดทรัพย์คืนเงินผู้เสียหายกว่า 25 ล้านบาท ย้ำเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและฟอกเงิน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีสำคัญ พร้อมมอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 25 ล้านบาท โดยย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อป้องกันประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน
นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานแถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีสำคัญ พร้อมมอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 25 ล้านบาท โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน หรือ ปปง.
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 การแถลงข่าวครั้งนี้ถือเป็นความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงินและยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่บ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด และการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง ปปง.
หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความสำเร็จในการยึดทรัพย์สินจากเครือข่ายอาชญากรรมรวมกว่า 40,000 ล้านบาทตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งช่วยตัดวงจรทางการเงินของขบวนการอาชญากรรมและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน การมอบเงินคืนในครั้งนี้ครอบคลุม 4 คดีสำคัญ ได้แก่ คดีนางสาวศิริพรฯ หรือนางสาวพชรฯ กับพวก ซึ่งผู้เสียหายคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเงินจำนวน 7,000,000 บาท โดยมีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ คดีนางสาวอรอุมาฯ กับพวก รับเงินจำนวน 440,012.50 บาท คดีร้อยโทสุชายฯ อดีตคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย กับพวก ผู้เสียหายคือธนาคารกรุงไทย รับเงินจำนวน 16,563,569.49 บาท และอีกหนึ่งคดีที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด รวมวงเงินกว่า 25 ล้านบาท ผู้แทนผู้เสียหายจากคดีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันติดตามจนสามารถนำเงินกลับคืนได้ ซึ่งไม่เพียงบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงินหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบกฎหมายไทยเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว การแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรมและ ปปง.
ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการติดตามทรัพย์สินและการคืนเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้นำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก่อนเริ่มการแถลงข่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การปราบปรามอาชญากรรมและการคืนเงินให้ผู้เสียหายเป็นหน้าที่สำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฉ้อโกง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลจะเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว การแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมาก โดยหลายฝ่ายชื่นชมความจริงจังของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน และหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยลดจำนวนผู้เสียหายในอนาคต นายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่า รัฐบาลจะไม่ยอมให้ใครมาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงินหรือก่ออาชญากรรม และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับทุกคนอย่างเท่าเทีย
ปราบปรามยาเสพติด การฟอกเงิน คืนเงินผู้เสียหาย นายกรัฐมนตรี ปปง.
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