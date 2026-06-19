นายกสมาคมโรงแรมไทย: "รัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ปัญหา" การท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองหลักขับเคลื่อน GDP แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยระบุว่า การท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อน GDP แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้ภาคเอกชนต้องดิ้นรนผลักดัน "การท่องเที่ยวคุณภาพสูง" โดยปราศจากการสนับสนุนหรือการวางแนวทางร่วมกับรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม
นายกสมาคมโรงแรมไทย เผยเอกชนท้อใจ นายกฯ ตั้งกรอ. แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ไม่มีภาคการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยว ทั้งๆที่เป็นฟันเฟืองหลักสร้าง GDP เป็นอันดับ 2 รองจากภาคการผลิตของประเทศนายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) ผิดหวังรัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.
) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยไม่มีภาคการท่องเที่ยวขาดเวทีแสดงความคิดเห็น ต้องดิ้นรนผลักดัน "การท่องเที่ยวคุณภาพสูง" ด้วยตนเองโดยปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ล่าสุดการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สร้างความรู้สึกเสียใจให้แก่ผู้ประกอบการในแวดวงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากรายชื่อคณะกรรมในชุดนี้ ไม่มีหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมอยู่ในกรอ.
เลย ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือแม้แต่สมาคมในภาคของการท่องเที่ยว ทั้งๆ ที่การท่องเที่ยวมีความสำคัญ ในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ เป็นอันดับ 2 รองจากภาคการผลิตและอุตสาหกรรม หรือแม้ในอนาคตจะมีการแยกท่องเที่ยวออกจากกีฬา แต่วันนี้ยังไม่ได้แยกก็ควรต้องมีบทบาทในการทำงานอยู่ สะท้อนถึงการที่รัฐบาลละเลยต่อการท่องเที่ยว ทั้งๆ ในทุกวิกฤต ก็จะใช้การท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่การตั้งกรอ.
ครั้งนี้ กลับไม่ให้ภาคการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วม ทั้งๆ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกรอ.
ก็ เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) หรือ ทีเอชเอ"รัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ปัญหา" แม้การท่องเที่ยวจะเป็นฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อน GDP เป็นอันดับ 2 รองจากภาคการผลิต แต่ในคณะกรรมการหรือเวทีวางแผนระดับนโยบาย อย่างกรอ.
กลับไม่มีตัวแทนจากภาคการท่องเที่ยวเลย แม้ในระดับกระทรวงท่องเที่ยวเองก็ยังไม่มีส่วนร่วมในเวทีนี้อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ภาคเอกชนรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นหรือรับทราบทิศทางที่ชัดเจนจากภาครัฐ ส่งผลให้การผลักดัน "การท่องเที่ยวคุณภาพสูง" กลายเป็นภาระของภาคเอกชนที่ต้องดิ้นรนทำกันเองโดยปราศจากการสนับสนุนหรือการวางแนวทางร่วมกับรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม "ทุกครั้งที่มีผลกระทบอะไร รัฐบาลจะหันมาหาการท่องเที่ยว แต่พอถึงตอนจะพัฒนาหรือแก้ปัญหา กลับไม่ฟังพวกเรา" นี่คือ เสียงสะท้อนที่เจ็บปวดจากผู้ประกอบการที่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพสูง โดยปราศจากทิศทางและการสนับสนุนที่ชัดเจนจากภาครั
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