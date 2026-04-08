นายกฯ ลงนามแบ่งงาน 7 รองนายกฯ และ รมต.ประจำสำนักนายกฯ พร้อมมอบหมายงานให้ ‘ศุภมาส’ ดูแลกรมประชาสัมพันธ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งแบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ 7 ราย อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมอบหมายให้ ‘ศุภมาส’ ดูแลกรมประชาสัมพันธ์, อสมท. และ สคบ.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี เพื่อ แบ่งงาน ให้รอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ทั้ง 7 ราย ดำเนินการปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการแล้ว คำสั่งดังกล่าวมีผลสืบเนื่องมาจากการแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคำสั่งดังกล่าวได้ระบุถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่านอย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐต่างๆ\การแบ่งงานครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและความสามารถของแต่ละท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน EEC ขณะที่นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เฉพาะด้านกีฬา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำ ที่ดิน และสุขภาพแห่งชาติ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจหลัก เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจอื่นๆ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานด้านความมั่นคง นายศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรม รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์และ สคบ. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบด้านกฎหมายและระบบราชการ ส่วนนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำกับดูแลด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์\นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4 ราย เพื่อช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการ โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี ได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมประชาสัมพันธ์ สคบ. และกำกับดูแล อสมท ขณะที่นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ดูแลองค์การมหาชนต่างๆ นายภราดร ปริศนานันทกุล รับผิดชอบสำนักงบประมาณ (บางส่วน) และหน่วยงานด้านดิจิทัล และนางสุขสมรวย วันทนียกุล ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานด้านการพัฒนาต่างๆ การแบ่งงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการบริหารประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิต
