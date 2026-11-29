นายกฯอิ๊งค์ลางานหนึ่งวัน มอบ 'ประเสริฐ จันทรรวงทอง' รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล พร้อมเผยคำขวัญวันเด็ก'68
นายกรัฐมนตรีลางาน 1 วัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ดีอีเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2567 เผยคำขวัญวันเด็ก 'ทุกโอกาสคือการเรียนรู้'
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งขอลางานจากราชการเป็นเวลา 1 วันอย่างเป็นทางการ โดยได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ทำให้ภารกิจในระดับสูงในเช้าวันนี้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของผู้แทนพิเศษจากทางรัฐบาล
มอบหมายงาน 'ประเสริฐ จันทรรวงทอง' แทนตำแหน่งนายกฯ
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในห้วงเวลาดังกล่าว โดยมีบทบาทหลักในการเป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2567 หรือ DIGITAL GOVERNMENT AWARDS 2024Also readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
พิธีการสำคัญในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เผยคำขวัญวันเด็ก '68 เน้นการเรียนรู้และปรับตัว
น.ส.แพทองธาร ได้นำคำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ออกมาเผยแพร่อย่างเป็นทางการผ่านช่องทางการสื่อสารของรัฐบาล โดยคำขวัญในปีนี้คือ "ทุกโอกาสคือการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง" ซึ่งสื่อถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนในการเผชิญกับโลกเปลี่ยนแปลง
ผู้นำประเทศได้โพสต์คลิปวิดีโอทางโซเชียลมีเดียที่มีความยาว 1 นาที 42 วินาที เพื่อพูดคุยกับเด็กและเยาวชนโดยตรง ในคลิปดังกล่าวได้กล่าวถึงคุณค่าในตัวของเด็กทุกคนว่า แม้บางคนอาจรู้สึกว่าเป็นคนตัวเล็กๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรมากมาย แต่รัฐบาลมองเห็นถึงคุณภาพและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของพวกเขาเหล่านี้
อนาคตประเทศขึ้นอยู่กับเด็ก รัฐบาลพร้อมสนับสนุน
นายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่า อนาคตของประเทศว่าจะน่าอยู่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งมีโอกาสมากมายที่จะเข้ามาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเกิดกับกลุ่มคนจำนวนมากหรือน้อย อายุมากหรือน้อย การเรียนรู้สามารถทำได้ตลอดเวลา
กระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าตนเองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวของเราเองที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุด เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต
สร้างความมั่นใจให้เด็กมีอนาคตสดใสและมีความสุข
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคตของเรายังมีเรื่องดีๆ รออยู่อีกมากมาย และเชื่อว่าเด็กทุกคนย่อมอยากได้อนาคตที่สดใสและมีความสุข โดยการเริ่มต้นของความสุขนั้นต้องเริ่มจากตัวบุคคลก่อน
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ รู้จักที่จะเดินไปด้านซ้ายหรือขวาอย่างมั่นใจ จะทำให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ สำหรับรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรี มองว่าอนาคตของชาติคือน้องๆ ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะทำให้โลกนี้และประเทศนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
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