นายกฯ สั่ง ยศชนัน ผอ.แก้สารหนูปนเปื้อนแม่น้ำสาย-กก ปูดจีนหนุนตรวจสอบข้ามแดน
นายกรัฐมนตรีประชุมเร่งด่วน บิ๊กปึง ปูดสารหนูปนเปื้อนแม่น้ำสาย-กก สั่ง ยศชนัน คุมทีมแก้มลพิษ ลักลอบขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขู่จีนและเมียนมาประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน เพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนสารอันตรายในแหล่งน้ำพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
สั่งยศจน คุมทีมแก้ปัญหามลพิษข้ามแดน
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินบทบาทเป็นหัวหน้าทีมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้ง 3 ถึง 4 สายหลัก ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรร่วมกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกสารและส่วนผสมด้วยAlso read'เช็คดวงวันนี้' วันเสาร์ 21 พ.ย. 69 เลขเด็ด มีโชคลาภ ความฝันให้โชค
นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตนได้หารือกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยชี้แจงถึงปัญหามลพิษทางน้ำที่ไหลข้ามพรมแดนจากพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจีนยืนยันจะไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และพร้อมให้ความร่วมมือด้านเทคนิคในการตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
ปูดลักลอบขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน
การประชุมยังได้เน้นย้ำถึงประเด็นการลักลอบขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าประเทศในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชนหากขาดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงกำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของสารประกอบที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำอย่างเคร่งครัด
นายอนุทิน ยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดมาตรฐานปริมาณสารปนเปื้อนที่ยอมรับได้ เพื่อลดความเสี่ยงและความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน
เตรียมเสนอแนวทางประชุมลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านในเวียดนาม
นายกรัฐมนตรีระบุว่าหากสามารถขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำได้สมบูรณ์ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน รัฐบาลจะสามารถนำประเด็นและแนวทางที่ดำเนินการไปแล้วไปเสนอในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้าน และกลุ่มลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ที่จะมีขึ้นในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในสัปดาห์หน้า
การประชุมที่ประเทศเวียดนามจะเป็นเวทีสำคัญในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อจัดการกับปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยทุกประเทศจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำลุกลามและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
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