นายกฯ เปิดโครงการ 7 วันอันตราย สงกรานต์ ย้ำน้ำมันพอ พร้อมวอนปชช.ร่วมมือลดอุบัติเหตุ

นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” พร้อมยืนยันน้ำมันเพียงพอต่อการใช้งาน ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย
นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุ “ 7 วันอันตราย ” ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ยืนยัน น้ำมัน เพียงพอต่อการใช้งาน วอนประชาชนไม่ต้องกังวลและสำรอง น้ำมัน เกินความจำเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.
สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนและเครือข่ายอาสาสมัครเข้าร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้\นายอนุทินกล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยตั้งเป้าหมายหลักในการลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บบนท้องถนนในช่วง “7 วันอันตราย” ระหว่างวันที่ 10 ถึง 16 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการเดินทางหนาแน่นที่สุดของเทศกาลสงกรานต์ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นั่นคือการดื่มสุราและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการ “เมาไม่ขับ” ไปสู่ “ดื่มไม่ขับ” เพื่อให้มีผู้ขับขี่ที่ปราศจากแอลกอฮอล์อย่างน้อยหนึ่งคนในยานพาหนะทุกคัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด และสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ\นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำว่าการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นพิเศษ ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังคงมีความผันผวนอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับยืนยันว่ามีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกและสำรองน้ำมันเกินความจำเป็น และยังได้รณรงค์ให้ประชาชนเดินทางร่วมกันหรือเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อเป็นการลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย\ในส่วนของกระทรวงคมนาคม นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เตรียมความพร้อมในด้านระบบขนส่งสาธารณะอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดูแลในเรื่องการกระจายน้ำมัน การกำกับดูแลปั๊มน้ำมัน การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด การตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็น และการดูแลเส้นทางสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดเสี่ยงและถนนสายรอง รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ตั้งเป้าหมายในการลดตัวเลขอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด พร้อมกับขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด\นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ว่าประเพณีสงกรานต์อย่างการสาดน้ำจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาประเพณีและการเดินทางของประชาชน พร้อมยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อน ที่ต้องใช้เวลานานถึง 3-4 ชั่วโมงในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากการจราจรติดขัดจากการเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบพื้นที่เล่นน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย และย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการขัดขวางความสุขของประชาชนในช่วงเทศกาล แต่ต้องการบริหารจัดการให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุ
7 วันอันตราย สงกรานต์ อุบัติเหตุทางถนน น้ำมัน ความปลอดภัย