นายกฯ ฮุน มาเนต ไปพบ ประธานาธิบดีมาครง ที่ฝรั่งเศส ในสภาพทาสที่ไม่ยอมรับการปลดปล่อย
นายกฯ ฮุน มาเนต ไปพบ ประธานาธิบดีมาครง ที่ ฝรั่งเศส ในสภาพทาสที่ไม่ยอมรับการปลดปล่อย ส่วนนายกฯ อนุทินกับคณะที่ไปพบกับ ประธานาธิบดีมาครง สำหรับท่านสีหศักดิ์ ร่วมคณะนายกฯ ที่ ฝรั่งเศส แล้ว ได้รับเชิญจากท่าน หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ไปร่วมอภิปรายเขาพูดกันเรื่องสันติภาพในสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเร็ว "นายปรัก สุคน" กลับพูดพาดพิงใส่ร้ายไทยด้วยเรื่องไม่เป็นจริง ทำให้ท่านรัฐมนตรีสีหศักดิ์ จำต้องชี้แจง ด้วยคุณสมบัติผู้ดีซึ่งท่านสีหศักดิ์บอกกับนักข่าวหลังจากนั้นว่า "จะต้องสร้างความเชื่อใจต่อกัน แบบค่อยเป็น-ค่อยไป เพราะตอนนี้ ความไม่เข้าใจยังมีอยู่ คือเรื่อง " เขตแดนทางทะเล " ซึ่งกัมพูชาบอกว่า "เราไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกับเขา" ซึ่งเขาไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของเรา พยายามตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจา เราอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจา ตอนที่เราทำ MOU 44 กัมพูชายังไม่ได้เป็นสมาชิก (เพิ่งเป็นสมาชิก UNCLOS ปี 69 นี้เอง-เปลว) ดังนั้น ต้องมีกรอบร่วมกัน" ก่อนที่เราจะไปสู่ตรงนั้น เราอาจจะสามารถพูดคุยกัน 2 ฝ่าย ภายใต้ UNCLOS รู้เรื่องก็ได้ในการประชุมระหว่างผู้นำทั้งสอง เราต้องพูดคุยกันมากขึ้น สร้างบรรยากาศ เพราะฉะนั้น การประนีประนอมภาคบังคับ ผมบอก "เราคุยกันก่อนดีกว่า" เพื่อนบ้าน เราก็พยายามสร้างบรรยากาศ ทำไมเราไม่พูดคุยกันก่อน เพราะถ้าเราคุยกันดี เราก็สามารถคืบหน้าในด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งเขาก็อยากจะดูในเรื่อง " เขตแดนทางบก " นอกเหนือจาก MOU 43 เราก็มี "แถลงการณ์ร่วม" ครั้งที่แล้ว ทำการหยุดยิง แล้ว เขตแดนทางบก จะไม่ใช่แก้ไขด้วยการปักปันอย่างเดียว "ตรงนี้ เขาไม่ฟังเราเลย เขาจะไปตรงนี้ เราก็บอก..
เราอาจจะไปตรงนี้ก็ได้นะ แต่คุยกันก่อนได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่า เขาจะบังคับเราให้ไปตรงนี้" ของไทยคือ "เราคุยกันก่อน" แล้วดูว่า คุยกันไม่ได้ ก็ไปดูกลไกอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา ก็มีทั้งกลไกที่เรียกว่าการประนีประนอมโดยภาคบังคับ หรือการประนีประนอมโดยสมัครใจก็มี พอถึงที่สุดแล้ว อาจจะไปตรงนั้นก็ได้ เพราะทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการเจรจาไม่มีความคืบหน้าได้ แต่ผมมองว่า หากดูจากสิ่งที่ผู้นำคุยกันที่ เซบู ฟิลิปปินส์ คือการพูดคุยกันมีความจริงใจ ดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆ ไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้น-อย่างนี้" เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมเองเสนอไปมีความสำคัญ เพราะมันมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆ ที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้า เราก็อยากเห็นความคืบหน้าด้วย อย่างกัมพูชาอยากให้มีการประชุม JBC (ปักปันเขตแดน) เราก็บอกว่า ถ้าจะมี ก็ต้องมีคุยทางเทคนิคก่อน มาตกลงในกรอบการเจรจา เพราะสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมันไม่ใช่เรื่อง "เขตแดนอย่างเดียว" มันเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดน ความร่วมมือชายแดน เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตอนนี้ เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมี "ไพ่เหนือกว่าใคร" ไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ ต้องมาคุยกันอย่างจริงจังว่าโดยใช้การเจรจาการพูดคุยก่อน และยอมรับว่า มาครั้งนี้ ยังไม่มีข้อยุติ แล้วเราก็ไม่ควรว่า ทุกอย่างจะมีข้อยุติโดยเร็วแน่นอน บางครั้ง คนเข้าใจว่าจับมือกันแล้ว ทุกอย่างยุติ ...
ไม่ใช่ การจับมือ เป็นของธรรมดาเป็นการเจอกันระหว่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า ถึงขั้นเจรจาเราจะยอมทุกอย่าง ไม่ใช่แบบนั้น รับรองได้ เจรจาบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศ เราอาจจะมีเป้าหมายเดียวกัน แต่วิธีการไม่เหมือนกัน ก็ไม่เป็นไร ของพวกนี้ไม่ได้คุยกันง่ายๆ เราเข้าใจท่าทีของอีกฝ่าย เขาเข้าใจท่าทีของตนเอง เราก็ได้คิดกันต่
