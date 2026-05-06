นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทย เร่งเยียวยาเหยื่อผู้บริสุทธิ์และขจัดปัญหาแพะรับบาปเพื่อคืนความเป็นธรรมสู่สังคม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ย้ำจุดยืนรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในกระบวนการยุติธรรม เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและสร้างมาตรฐานความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดงานระดับชาติครั้งสำคัญภายใต้หัวข้อ 24 ปี กับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีใจความสำคัญที่น่าสนใจคือ ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือความไม่ยุติธรรม ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พล.
ต. ท.
รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เข้าร่วมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า รากฐานที่สำคัญที่สุดของการดำรงอยู่ของประเทศอย่างมั่นคงและสมานฉันท์ คือการที่สังคมนั้นตั้งอยู่บนบรรทัดฐานแห่งความยุติธรรมที่จับต้องได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรในกฎหมาย ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเผชิญกับความผิดพลาดในกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม หรือผู้ต้องหาและจำเลยที่ถูกกล่าวหาโดยไม่มีความผิดจริง ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายกรัฐมนตรีได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การให้ความช่วยเหลือนี้จะครอบคลุมคนทุกกลุ่มโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมถึงคนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งสอดคล้องกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ยืนยันจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาค และมุ่งเน้นการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคที่สร้างภาระให้กับประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานของภาครัฐ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความยุติธรรมล่าช้า ประเด็นที่น่าสะเทือนใจและเป็นจุดเน้นสำคัญในครั้งนี้ คือกรณีของ ผู้บริสุทธิ์ที่ต้องกลายเป็น แพะ ในคดีอาญา ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียอิสรภาพ เสื่อมเสียชื่อเสียง ได้รับบาดเจ็บ หรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตจากการถูกกล่าวหาผิดๆ ถือเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงในชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่รัฐไม่อาจละเลยได้ โดยมีการกล่าวถึงตัวเลขการเยียวยาผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นแพะ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 8 พันล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่น่าอัปยศอดสูสำหรับกระบวนการยุติธรรม เพราะสะท้อนถึงความล้มเหลวในการนำคนผิดตัวจริงมาลงโทษ และการปล่อยให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับกรรมแทน ดังนั้น จึงมีคำสั่งให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ให้ความยุติธรรมอย่างเด็ดขาดและรุนแรง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก โดยรัฐบาลจะสานต่อภารกิจการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา พ.
ศ. 2544 ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุ
