นายกเมืองพัทยาร่วมดีป้าขับเคลื่อน Smart City แก้ปัญหาขยะ 600 ตัน/วัน
นายกเมืองพัทยาประกาศแผนร่วมมือดีป้าพัฒนา Smart City 3 ด้าน เน้นแก้วิกฤตขยะ 500-600 ตันต่อวัน ด้วยแนวทาง PPP และ EEC City เพื่อการท่องเที่ยวระดับโลก
นายก เมืองพัทยา เปิดเผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพชีวิตระดับสากล โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในการขับเคลื่อนโครงการ Smart City อย่างจริงจังผ่านสามเสาหลักสำคัญ ได้แก่ Smart Living, Smart Governance และ Smart Environment เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและขยะสะสมที่ส่งผลกระทบต่อเมืองโดยตรง
ยุทธศาสตร์ Smart City ร่วมกับ ดีป้า
เมืองพัทยาที่มีพื้นที่ประมาณ 33,000 ไร่ หรือคิดเป็น 54 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่น้ำทะเลกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ได้จับมือกับ ดีป้า ในการสร้างกลไกการทำงานผ่านอนุกรรมการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Living, Smart Governance และ Smart Environment เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคตะวันออกให้เชื่อมโยงกับพัทยาได้อย่างมีประสิทธิผลAlso readศาลภาษีอากรกลางยกคำร้อง ทักษิณ ขอคุ้มครองชั่วคราวอายัดทรัพย์
วิกฤตขยะ 500-600 ตัน ต่อวัน
นายกเมืองพัทยาระบุถึงปัญหาขยะที่เมืองพัทยาต้องเผชิญซึ่งมีปริมาณมากถึง 500-600 ตันต่อวัน บนพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 10-11 ตันต่อตารางกิโลเมตร นับเป็นโจทย์สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยปัจจุบันยังคงต้องอาศัยการขนส่งขยะไปกำจัดที่จังหวัดสระบุรีซึ่งทำให้มีต้นทุนค่าเดินทางที่สูงขึ้นอย่างมาก
ความสำเร็จเกาะล้านและความท้าทายในเมือง
การกำจัดขยะบนเกาะล้านประสบความสำเร็จด้วยการสร้างเตาเผาขยะขนาด 25 ตัน จำนวน 2 เตา สามารถกำจัดขยะได้ 50 ตันต่อวัน และอยู่ระหว่างทยอยกำจัดขยะส่วนที่เหลือกว่าแสนตัน แต่การสร้างเตาเผาขยะในตัวเมืองพัทยา ณ พื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ยังประสบปัญหาข้อติดขัดในการทำประชาพิจารณ์ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้
แผนระยะยาว EEC City และ PPP
นายกเมืองพัทยาเสนอแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยการจัดสรรพื้นที่ในโครงการ EEC City สำหรับสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบ PPP (Public-Private Partnership) เพื่อนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอีกด้วย โดยนโยบายนี้สอดคล้องกับแผนงาน EEC City ที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองใหม่ที่น่าอยู่และอัจฉริยะ
นโยบาย พัทยา Go Green
นอกจากความร่วมมือกับ ดีป้า แล้ว นายกเมืองพัทยายังได้ประกาศใช้นโยบาย พัทยา Go Green เพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการผลักดันให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพชีวิตในระดับสากลอย่างแท้จริง
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