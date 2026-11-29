นายกฯ อนุทิน ประกาศห้ามส่งออกสารเคมีถลุงแร่ เม.ย.2569 จับมือเมียนมาแก้พิษแม่น้ำโขง
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงห้ามส่งออกสารเคมีถลุงแร่ 30 พ.ย.นี้ พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมเมียนมาปราบโรงงานผิดกฎหมาย สกัดสารพิษและสแกมเมอร์ มั่นใจน้ำยังปลอดภัย
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงหลังการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย ว่าฝ่ายไทยและ เมียนมา ได้ลงนามความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำบริเวณชายแดน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์สากล
นายอนุทินยืนยันว่าประเทศไทยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการรับมือกับสถานการณ์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนในการปกป้องสุขภาพของประชาชนในสองประเทศAlso readสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดงานแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2569 รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยง เปลี่ยนทิศทางสุขภาพไทย สู่นโยบายขับเคลื่อนการใช้ฐานข้อมูล การป้องกันและควบคุมโรค NCDs อย่างยั่งยืน
มาตรการห้ามส่งออกสารเคมีถลุงแร่ 30 พ.ย. นี้
นายกรัฐมนตรีประกาศว่ารัฐบาลไทยจะออกประกาศห้ามการส่งออกสารเคมีบางชนิดไปยังประเทศเมียนมา เพื่อใช้ประกอบการถลุงแร่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อตัดวงจรการไหลบ่าของสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำสายหลัก
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นไปตามความห่วงใยของประชาชนไทย และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในการออกประกาศรายละเอียดทางเทคนิค หากมีการฝ่าฝืนการห้ามส่งออกจะถือเป็นความผิดกรณีการขนของเถื่อน ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างชัดเจน
เมียนมาเร่งปราบโรงงานถลุงแร่ผิดกฎหมาย
ฝ่ายเมียนมาชี้แจงว่าปัญหาสารพิษเกิดจากโรงงานถลุงแร่ที่ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น โดยบริษัทที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนสามารถควบคุมการปล่อยสารพิษได้ แต่รัฐบาลเมียนมารับปากที่จะดำเนินการปราบปรามผู้ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดในเขตแดนของตัวเอง
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายในเขตแดนของประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงจำเป็นต้องขอให้รัฐบาลเมียนมาปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดระดับสารปนเปื้อนในแม่น้ำ
ความคืบหน้าคดีสแกมเมอร์และยาเสพติดชายแดน
นอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลเมียนมายืนยันเจตนารมณ์ในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และฐานการผลิตยาเสพติด โดยขอให้รัฐบาลไทยร่วมมือกันอย่างจริงจังในการตรวจสอบการส่งออกสินค้า เช่น วัสดุการก่อสร้าง ที่อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมผิดกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าประเทศไทยได้ดำเนินการควบคุมด่านชายแดนทั่วไปอย่างเข้มงวดแล้ว แต่ขอความร่วมมือให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตรวจสอบตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านแนวป่าหรือลำน้ำเล็กๆ ที่ไม่สามารถควบคุมการเข้าออกได้ง่าย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
เมื่อมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพน้ำสองสีในจังหวัดเชียงราย นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องยึดถือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ทำการตรวจสอบค่าสารพิษอย่างต่อเนื่อง
ผลการตรวจสอบยืนยันว่าค่าสารปนเปื้อนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยทั้งสองประเทศและองค์การอนามัยโลก แม้จะมีบางวันที่ค่าเกินมาตรฐานแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ในส่วนของจังหวัดเชียงราย รัฐบาลได้เตรียมหาแหล่งน้ำสำรองและมาตรการสาธารณสุขรองรับเพื่อความมั่นใจของประชาชน
แผนลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแนวทางความร่วมมือลุ่มน้ำ
นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเอง แต่ขอตรวจสอบตารางงานก่อนว่าจะสามารถไปได้เมื่อใด ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ประมาทต่อความกังวลของประชาชนในพื้นที่
นายกรัฐมนตรีเน้นว่าการหารือในเวที ACMECS ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับเมียนมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศสมาชิกอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง เช่น สปป. ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืน
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