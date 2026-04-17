นายกฯ อนุทิน ขอโทษแทนแม่ทัพภาค 4 ปัดข่าวลือปอเนาะ ยันเดินหน้าคดียิง สส. ลีวาเมาะ ถึงที่สุด พร้อมดันเศรษฐกิจชายแดนใต้สู่ 'คลังอาหารฮาลาล'

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ปัตตานี ชี้แจงประเด็นร้อน ยืนยันรัฐบาลไม่ได้มองสถาบันปอเนาะในแง่ลบ แต่พร้อมดูแลตามกฎหมายเพื่อความสงบสุข พร้อมรับปากขอโทษกรณีสื่อสารคลาดเคลื่อนของแม่ทัพภาค 4 ย้ำการจับกุมผู้ต้องหาคดี สส. ลีวาเมาะ เกือบครบถ้วน และเร่งขยายผล ดำเนินคดีถึงที่สุด ขณะเดียวกัน เสนอวิสัยทัศน์เศรษฐกิจชายแดนใต้สู่ 'คลังอาหารฮาลาล' ดึงดูดนักลงทุน สร้างความเชื่อมั่น
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะผู้อำนวยการรักษา ความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้เดินทางลงพื้นที่ค่ายสิริธร จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษา ความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า) เพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความไม่สงบและการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในครั้งนี้คือการชี้แจงและขอโทษต่อกรณีคำกล่าวของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและความไม่สบายใจแก่พี่น้องชาวมุสลิมและสถาบันปอเนาะในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า ได้มีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับแม่ทัพภาคที่ 4 แล้ว ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ยอมรับในเบื้องต้นว่า การสื่อสารที่เกิดขึ้นอาจเป็นการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมภายใต้สภาวะความกดดันและการเร่งรัดภารกิจจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า กองทัพไทยมีความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ท่านนายกรัฐมนตรีเองในฐานะ ผอ.รมน. ก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความกังวลใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีเจตนาหรือมุมมองเชิงลบต่อสถาบันปอเนาะแต่อย่างใด แต่หากมีข้อบกพร่องหรือจุดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลตามกฎหมายเพื่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของส่วนรวม รัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ในส่วนของความคืบหน้าคดีสำคัญเกี่ยวกับการลอบสังหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวได้เกือบครบถ้วนแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการขยายผลเพื่อสืบสวนหาผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติม โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่จะนำมาซึ่งสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมามีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและกลไกการบริหารงานของรัฐได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง นอกเหนือจากมิติความมั่นคงและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมแล้ว นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ยังได้ฉายภาพวิสัยทัศน์เชิงเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยมองว่าท่ามกลางวิกฤตการณ์พลังงานโลกที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก พื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น 'คลังอาหาร' ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ซึ่งมีอุปสงค์สูงและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีกำลังซื้อสูง แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งผลิตอาหารที่เชื่อถือได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคเอกชน เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งการลงทุนเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคีของทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยา
