นายกฯ อนุทิน ผนึกกำลัง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ วางรากฐานเศรษฐกิจใหม่ ดันข้อเสนอเข้า ครม. มุ่งเป้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลก

นายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำและเจ้าสัว เพื่อวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก โดยเน้นการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล พลังงานสะอาด และปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุน พร้อมสั่งการให้นำข้อเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจเมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยเหล่าเจ้าสัวและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ การพบปะกันในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยี่ยมเยียนตามมารยาท แต่เป็นการหารือเชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมา โดยใช้เวลาในการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยาวนานถึงสองชั่วโมงครึ่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุในภายหลังว่าเนื้อหาการสนทนานั้นมีความดุเดือดและจริงจังจนถึงขั้นทำให้หูชา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคเอกชนมีความต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและรวดเร็วจากทางภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตและอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ได้ในปัจจุบัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีได้แสดงไมตรีจิตด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำในรูปแบบ Thai Fusion Set ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยดั้งเดิมและสากล โดยใช้เวลาในช่วงดินเนอร์อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงในการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลและภาคธุรกิจ สำหรับประเด็นสำคัญของการหารือในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอจากภาคเอกชนอย่างมาก โดยสั่งการให้มีการรวบรวมข้อเสนอจากกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญถึง 10 กลุ่ม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงการรับฟังในห้องประชุมแล้วจบไป กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 10 ที่ครอบคลุมสาระสำคัญของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ กลุ่มธนาคารที่ดูแลด้านการเงิน, กลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ, กลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน, กลุ่มพลังงานและปิโตรเลียมที่เป็นหัวใจหลักของภาคการผลิต, กลุ่มเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานของประชากรส่วนใหญ่, รวมถึงกลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สะท้อนกำลังซื้อของประชาชน การนำข้อเสนอเหล่านี้เข้าสู่ ครม.
จะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสร้างทางลัดในการพัฒนาเศรษฐกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากเจาะลึกถึงข้อเสนอหลักที่ทางภาคเอกชนได้นำเสนอ สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางสำคัญ ประการแรกคือการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy ซึ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมดิจิทัล พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยภาคเอกชนมองว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะช่วยสร้างงานที่มีมูลค่าสูงและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในระยะยาว ประการต่อมาคือการเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น โดยเฉพาะระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อตอบโจทย์เกณฑ์มาตรฐานโลกด้านสิ่งแวดล้อม และประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือการปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐให้มีความทันสมัยและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อขจัดปัญหาการคอร์รัปชันและลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลให้ไหลเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของ GDP และสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ในช่วงท้ายของภารกิจ การหารือและการรับประทานอาหารค่ำสิ้นสุดลงในเวลาประมาณ 21.30 น.
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดึกพอสมควร สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานคือท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมและการให้เกียรติ โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินไปส่งบรรดาเจ้าสัวและแขกผู้ใหญ่ถึงรถยนต์ส่วนตัว พร้อมทั้งบริการเปิดและปิดประตูรถให้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้นำรัฐบาลและผู้นำทางธุรกิจ นอกจากนี้ เมื่อเดินผ่านกลุ่มผู้สื่อข่าวที่มารอส่งด้วยความเป็นห่วงและให้กำลังใจ แม้ว่าจะไม่ได้มีการตั้งไมโครโฟนหรือกล้องเพื่อสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเนื่องจากเวลาที่ล่วงเลยไปมาก แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังมีอารมณ์เบิกบาน ยิ้มแย้ม และปล่อยมุกตลกโต้ตอบกับนักข่าวอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่จะตกลงกันว่าการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นแทน บรรยากาศทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนที่มีความราบรื่นและมีความหวังที่จะนำพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าต่อไ
เศรษฐกิจไทย การลงทุน อุตสาหกรรมดิจิทัล พลังงานสะอาด คณะรัฐมนตรี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ลาฮอร์ครองแชมป์! เปิด 10 เมืองมลพิษโลก 16/05/69ลาฮอร์ครองแชมป์! เปิด 10 เมืองมลพิษโลก 16/05/69
Read more »
รัฐสั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อหาร่วมรับสินบน 10 หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงคำปฏิเสธการเกี่ยวข้องกัน ยอมรับผลประโยชน์หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยพบข้อหาของ 10 หน่วยงานในการร่วมรับสินบนสูงสุด โดยมีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้บริหารภาคธุรกิจทั่วประเทศ
Read more »
รวบ 3 ผู้ต้องหาขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้าชุมพร ยึดยาบ้ากว่า 2 หมื่นเม็ดตำรวจสอบสวนกลาง ขับรถไล่รถต้องสงสัยกว่า 10 กิโลเมตร สกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้า จ.ชุมพร ยึดยาบ้ากว่า 2 หมื่นเม็ด พร้อมยาไอซ์ รับสารภาพทำเป็นครั้งที่ 2
Read more »
รู้จัก ‘นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส’ ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของไทย ยักษ์ใหญ่กินพืชแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การพบชิ้นส่วนกระดูกบริเวณริมอ่างเก็บน้ำในจังหวัดชัยภูมิเมื่อ 10 ปีก่อน นำไปสู่การค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ที่มีขนาดร่างกายมหึมา คอยาว หางยาว
Read more »
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 10 ในการฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 10 เพื่อเตือนภัยจากการฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
Read more »
งานวิ่งระดับสากล Supersports 10 Mile Run 2026 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่งานวิ่งระดับสากลสุดยิ่งใหญ่ Supersports 10 Mile Run 2026 ปิดฉากอย่างงดงามในใจกลางเมืองหลวง โดยมีนักวิ่งกว่า 7,500 ชีวิตร่วมสร้างตำนานวิ่งรักษ์โลก
Read more »