นายกฯ อนุทิน ต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนาม โต เลิม อย่างเป็นทางการ ยกระดับความสัมพันธ์รอบด้าน

นายกฯ อนุทิน ต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนาม โต เลิม อย่างเป็นทางการ ยกระดับความสัมพันธ์รอบด้าน
ไทย-เวียดนามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประธานาธิบดีเวียดนาม
📆5/28/2026 5:20 AM
📰PostToday
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ให้การต้อนรับนายโต เลิม ประธานาธิบดีเวียดนาม พร้อมภริยา ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 โดยมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และการหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามในทุกมิติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความมั่นคง ภายใต้แผนปฏิบัติการหุ้นส่วนรอบด้าน ปี 2569-2574

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้การต้อนรับนายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยภริยา ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแสดงความเคารพต่อธงชาติและเพลงชาติของทั้งสองประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับ ผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าสู่การหารือในวงจำกัด ณ ตึกภักดีบดินทร์ โดยนายอนุทินและนายโต เลิม ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ภูมิภาคและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความท้าทายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จากนั้นจึงเข้าสู่การหารือเต็มคณะ ซึ่งฝ่ายไทยมีคณะผู้แทนประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศาสตราจารย์ ดร.

ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่ฝ่ายเวียดนามนำโดยนายเหงียน ซวี หง็อก สมาชิกกรมการเมือง นายฟาน วัน ยาง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายเลือง ตาม กวาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การคลัง อุตสาหกรรม การค้า และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การหารือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนรอบด้านไทย-เวียดนาม ปี 2569-2574 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไทยเพิ่งมีมติเห็นชอบ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความมั่นคง รวมถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เข้มข้น โดยทั้งไทยและเวียดนามถือเป็นเศรษฐกิจหลักของอาเซียนที่มีศักยภาพสูง การหารือยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมการค้าสองฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมอนาคตและเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองยังได้หารือถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนและระดับโลก โดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้ การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างไทย-เวียดนาม-ลาว และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของเวียดนามที่เชื่อมต่อกับไทยผ่านโครงการเส้นทาง R9 และ R12 รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค การเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นทันทีหลังนายอนุทินเสร็จสิ้นภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทนำของไทยในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีไทยยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนเวียดนาม โดยมีบรรดารัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างคับคั่

ไทย-เวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีเวียดนาม นายกรัฐมนตรีไทย ความร่วมมืออาเซียน

 

