นายกรัฐมนตรีเยอรมนีวิจารณ์สหรัฐฯ อย่างเปิดเผย: อิหร่านได้เปรียบในสงคราม

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ฟรีดริช เมร์ซ ออกมาวิจารณ์สหรัฐอเมริกาในสงครามกับอิหร่านอย่างเปิดเผย โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ ถูกทำให้อับอายขายหน้าและอิหร่านได้เปรียบในความขัดแย้งนี้ นายกฯ เมร์ซยังเตือนให้สหรัฐฯ ถอยออกมาจากความขัดแย้งและหาทางออกที่เหมาะสม โดยอ้างถึงประสบการณ์ของเยอรมนีในอัฟกานิสถานและอิรัก
ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เป็นบุคคลที่มีลักษณะเงียบสงบและไม่ชอบวิจารณ์เรื่องของผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน เขาอาจไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไป ดังนั้นเราจึงเห็นเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรใน นาโต ของเยอรมนี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2026 นายกรัฐมนตรีเมร์ซได้พูดที่เมืองมาร์สเบิร์ก โดยกล่าวว่า สหรัฐอเมริกา ถูกทำให้อับอายขายหน้าในการทำ สงคราม กับ อิหร่าน และยังเตือน สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการหาทางออกจากความขัดแย้งนี้ เนื่องจากจากสถานการณ์ สงคราม แล้ว อิหร่าน ได้เปรียบ ไม่ใช่เพียงแค่ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เท่านั้นที่มีความคิดเช่นนี้ ผู้นำทั่วโลกก็มีความเห็นคล้ายกัน แต่ส่วนใหญ่จะพูดอ้อม ๆ เพื่อไม่ให้ทรัมป์เจ็บช้ำน้ำใจ ทำนองว่า อิหร่าน กำลังถือไพ่เหนือกว่า สหรัฐอเมริกา แต่ก็มีบางประเทศที่ผู้นำเลียทรัมป์จนมันแผล็บทั้งตัว เยินยอในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม เยอรมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์สายเลีย คนเยอรมันพูดตรง ไม่อ้อมค้อม พูดตรงประเด็น ไม่ใช้คำหวาน ไม่เกริ่นยาวเยิ่นเย้อแบบพวกอูเครน อิสราเอล อาร์เจนตินา ฯลฯ เมื่อคนเยอรมันพูดว่า ‘This is not correct.
’ หมายถึง ‘สิ่งนี้ไม่ถูกต้องจริง ๆ’ เป็นคำพูดที่ไม่ได้ดูหมิ่นถิ่นแคลน ไม่ใช่การด่า แต่เป็นการให้ข้อมูล คนเยอรมันแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว เวลาทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งจะจริงจังมาก คนชาตินี้ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาทำงานหรือในระหว่างเรียน การที่นายกรัฐมนตรีเมร์ซวิจารณ์ว่าสหรัฐอเมริกาเสียเปรียบอิหร่านและหาทางออกไม่เจอ อยากจะออกแต่ไม่รู้จะออกอย่างไรที่ไม่ให้เสียหน้า ไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีเมร์ซไปดูหมิ่นประธานาธิบดีทรัมป์ วัฒนธรรมเยอรมันให้ค่ากับความจริงมากกว่าความเกรงใจ การพูดความจริงคือการแสดงความเคารพประเภทหนึ่ง แต่การพูดอ้อม ๆ ถูกมองว่าเป็นพวกกะล่อนปลิ้นปล้อน ไม่จริงใจ ตอนที่อ่านเจอข้อความนี้ของนายกรัฐมนตรีเมร์ซ ผมซึ่งเป็นคนเอเชีย รู้สึกว่า ‘อ้า แหม ท่านนายกรัฐมนตรีเมร์ซ พูดแรงไปหน่อย’ แต่พอนึกถึงเรื่องราวหนหลังครั้งที่ไปเยือนเยอรมนี คบค้าสมาคมกับคนเยอรมัน ก็ทำให้นึกได้ว่า นี่เป็นการสื่อสารปกติ ปัญหาความขัดแย้งแบบนี้ (สงครามสหรัฐอเมริกา-อิหร่าน) คุณ (สหรัฐอเมริกา) ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเสมอไป คุณ (สหรัฐอเมริกา) จำเป็นต้องถอยออกมาอีกรอบ เรา (เยอรมนี) เคยเห็นความเจ็บปวดลักษณะนี้ในอัฟกานิสถานเป็นเวลานาน 20 ปี (ซึ่งสหรัฐอเมริกาแพ้) และเราเคยพบเห็นมาแล้วในอิรัก ผู้อ่านท่านผู้เจริญ เมื่อฟังประโยคนี้จากผู้นำประเทศพันธมิตร อย่างทรัมป์คงจะเจ็บปวดรวดร้าวรุนแรง เสมือนนายกรัฐมนตรีเมร์ซเอามีดมาปักขั้วหัวใจ จนทรัมป์เริ่มหายใจลำบาก ปอดและระบบไหลเวียนถูกรบกวนจนรู้สึกอ่อนแรง วิงเวียน ทรัมป์กำหมัดแน่น ตอนแรกกะจะชกข้างฝาระบายอารมณ์ แต่แฮ่ ๆ โกรธจนลืมตัว เผลอเอาหมัดมาชกหน้าตัวเองจนเลือดกำเดาไหล นายกรัฐมนตรีเมร์ซชักมีดออกมาจากหัวใจทรัมป์ แล้วแทงเข้าไปใหม่ ด้วยคำพูดที่ว่า ‘พวกเรา (ชาวโลก) ต่างเห็นชัดว่า พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านเป็นนักเจรจาที่มีความชาญฉลาดอย่างมาก และเข้มแข็งกว่าที่พวกเรา (ชาวโลก) เคยคิดไว้’ ประโยคที่หนักหนาสาหัสและทำให้ทรัมป์ลงไปชักดิ้นชักงอบนพื้น ตะโกนบอกกับรัฐมนตรีสงคราม นายพีท เฮกเซธ ทำนองว่า อ้า พีท ทำไมพันธมิตรของเรากล้าพูดอย่างนี้ ประโยคนั้นคือ ‘มีประเทศหนึ่งกำลังถูกทำให้อับอายขายหน้าโดยผู้นำอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม’ ผู้อ่านท่านที่รัก คำว่า ‘ประเทศหนึ่ง’ ของนายกรัฐมนตรีเมร์ซ ก็คือ ‘สหรัฐอเมริกา’ นั่นเอง ใครจะไปเชื่อครับว่า อ้า ประเทศมหาอำนาจอันดับ 1 ของโลก ที่เคยยืนเด่นเป็นสง่า ผู้นำทั้งโลกเกรงใจ ผู้นำสหรัฐอเมริกาในอดีตไม่ต้องพูดอะไร แค่ใช้หางตาซ้ายชำเลืองไปที่ผู้นำพันธมิตรชาติไหน ผู้นำชาตินั้นก็รีบวิ่งปฏิบัติตามจนขาขวิด ตูดบิดตุปัดตุเป๋ พันธมิตรเยอรมนีวิจารณ์สหรัฐอเมริกาว่า ‘อับอายขายหน้า’ ก็คือเยอรมนีอาจจะพูดว่า คุณแพ้ คุณกระจอกงอกง่อยด้อยค่า อ้า นี่ผมไม่ได้พูดเองเออเองนะครับ ผู้อ่านท่านไปค้นดูในโซเชียลมีเดียก็ได้ว่านายกรัฐมนตรีเมร์ซพูดอย่างนี้จริง
