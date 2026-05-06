นายกฯ ชี้ไทย-กัมพูชาอยู่บนกฎเดียวกัน ไม่มี MOU 44 แล้ว ย้ำยังมีเวลาหารือกรอบกฎเกณฑ์ร่วมกัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศดำเนินการตามกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อหาข้อยุติเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยนายกฯ ชี้ว่า ทั้งสองประเทศจะอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกัน และไม่มีความตกลงระหว่างประเทศ (MOU) เลขที่ 44 อีกต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน นายกฯ ยังระบุว่า ปัจจุบันไทยไม่มี MOU 44 แล้ว และหากจะมีการพูดคุยกันต่อไป ต้องมากำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันใหม่ โดยยังมีเวลาที่จะต้องหารือกันอีก และกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้
ร. ก. ) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.
) ออกมาคัดค้านและเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่า อาจขัดวินัยการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน นายกฯ กล่าวว่า ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน และผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำ เมื่อถามถึงการตรวจสอบการใช้งบประมาณ นายกฯ กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
คลัง ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้ว โดยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัล และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นายอนุทิน ยังกล่าวถึงการดำเนินการของรัฐบาลในการออกพ. ร. ก.
โดยระบุว่า มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจ
"สีหศักดิ์" ยันชง ครม. ยกเลิก MOU 44 แต่ยังไม่หยุดเจรจา ลั่นเดินหน้าตาม UNCLOS หลัง "กัมพูชา" โวย
"อนุทิน" ลั่นยกเลิก MOU 44 เหตุใช้มา 25 ปีไร้คืบหน้า ย้ำไทยแลนด์เฟิร์ส คนไทยไม่ต้องกังวล
วิเคราะห์ผลกระทบยกเลิก MOU 44 รัฐบาลอนุทินเดิมพันเขตแดนไทย ส่องผลกระทบหลังมติ ครม.รัฐบาลอนุทิน ยกเลิก MOU 44 ปมพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา นักวิชาการเตือนความเสี่ยงเสียอำนาจต่อรอง และผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทย
ครม.ยกเลิก MOU44 อนุทินเมินสัญญาณฮุน เซน คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) 44 ขณะที่อนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณจากฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
นายกฯ มติครม.ยกเลิก MOU 44 แล้ว จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชา มั่นใจไร้ผลกระทบชายแดน
'ฮุน เซน' ตั้งคำถามไทยเปลี่ยนนายกฯ บ่อยทำเจรจา MOU44 ไม่คืบ ? 'ฮุน เซน' หนุนรัฐบาลกัมพูชาใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศยุติข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย ลั่นเสียใจไทยยกเลิก MOU 44 ฝ่ายเดียว พร้อมตั้งข้อสังเกตเจรจาไม่คืบเพราะไทยเปลี่ยนนายกฯ บ่อยหรือไม่
