นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามวิลลา 1 ในเป้าหมายที่พบต่างชาติดำเนินการผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจและติดตามวิลลา 1 ในเป้าหมาย ที่พบต่างชาติดำเนินการผิดกฎหมาย หมู่ 7 ต.เกาะพะงัน โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รายงานการตรวจสอบ นายกรัฐมนตรี กำชับให้ตรวจสอบเจตนาการเข้าลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มสำนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่รับจ้างเปิดบริษัทคนไทย ให้ชาวต่างชาติ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีการรายงานข้อมูลว่า คนไทย คนเดียว มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทกว่า 200 แห่ง จึงต้องมีการตรวจสอบระหว่างลงพื้นที่ มีชาวบ้านในพื้นที่นำดอกไม้ และหมึกตากแห้งมามอบให้นายกรัฐมนตรี และพูดคุยให้กำลังใจ แต่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธ บอกว่าอยากให้ชาวบ้านนำไปขาย มีรายได้ ระหว่างนั้นมีการพูดคุยหยอกล้ออย่างเป็นกันเอง และเยี่ยมชมทะเลอ่าวโฉลกหลำ ร่วมถ่ายรูปกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับ
สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รายงานการตรวจสอบ นายกรัฐมนตรี กำชับให้ตรวจสอบเจตนาการเข้าลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มสำนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่รับจ้างเปิดบริษัทคนไทย ให้ชาวต่างชาติ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีการรายงานข้อมูลว่า คนไทย คนเดียว มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทกว่า 200 แห่ง จึงต้องมีการตรวจสอบระหว่างลงพื้นที่ มีชาวบ้านในพื้นที่นำดอกไม้ และหมึกตากแห้งมามอบให้นายกรัฐมนตรี และพูดคุยให้กำลังใจ แต่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธ บอกว่าอยากให้ชาวบ้านนำไปขาย มีรายได้ ระหว่างนั้นมีการพูดคุยหยอกล้ออย่างเป็นกันเอง และเยี่ยมชมทะเลอ่าวโฉลกหลำ ร่วมถ่ายรูปกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่มาต้อนรับ โดยกล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มาเกาะพะงัน ตั้งใจมาดูคนทำผิดกฎหมาย เอาเปรียบคนเกาะพะงัน ย้ำว่าต้องการจัดระเบียบ เพื่อให้คนเกาะพะงันทำมาหากินสะดวก น่าอยู่ น่าเที่ยว ให้คนนอกเกาะมาใช้จ่ายสร้างรายได้ แต่ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วคนเกาะพะงันสบายใจ ไม่ใช่มาเอาเปรียบ หาโอกาสช่วงชิงวิถีชีวิต แย่งอาชีพ ซึ่งรัฐบาลรับทราบและได้ยินเสียงความเดือดร้อน จึงนำคณะรัฐมนตรีมาที่ เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เข้าใจว่านักท่องเที่ยวเอาเงินมาให้ แต่ต้องการได้เงินที่ถูกต้อง อำนวยความสะดวก แต่คนในพื้นที่ต้องได้ประโยชน์ และเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยพร้อมกันนี้ ยังรับปากว่าจะเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคทั้งน้ำประปา และไฟฟ้า ให้มีความเสถียร และเพียงพอต่อความต้องการใช้บนเกาะพะงัน รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่มีการอนุมัติงบประมาณ 108 ล้านบาท ก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะพะงัน อีกทั้งยังกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายปรับโครงสร้างพลังงาน ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลก จึงจำเป็นต้องมีการปรับ เพื่อเป็นการพึ่งพาตัวเอง และปรับตัวในชีวิตประจำวันต่อไป นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่หาดฟรีดอม จ.
ภูเก็ตอีกครั้ง ช่วงเย็นวันนี้ว่าต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่า หาดฟรีดอมต้องไม่มีมาเฟียในพื้นที
