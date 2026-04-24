นายกฯ หารือ 'หวัง อี้' ย้ำสัมพันธ์ไทย-จีนแน่นแฟ้น ขอจีนช่วยแก้ปัญหาปุ๋ย-ตะวันออกกลาง

นายกรัฐมนตรีหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีน เน้นย้ำความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ขอความช่วยเหลือด้านปุ๋ยและสถานการณ์ตะวันออกกลาง พร้อมหารือปราบสแกมเมอร์และส่งเสริมการลงทุน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี ได้พบปะหารือกับนาย หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลากหลายด้าน ทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคี สถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ปัญหา ปุ๋ย ขาดแคลน การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และการส่งเสริมการลงทุนจากจีน ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน โดยเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง และขอให้จีนสนับสนุนประเทศไทยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตใน ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบ การบริหารจัดการพลังงาน น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ โดยขอให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาและรวมอยู่ในบริบทของการเจรจาเหล่านั้นด้วย นาย หวัง อี้ ได้แสดงความเข้าใจและยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประเทศไทยต้องกังวล เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้นและใกล้ชิด ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้รับการหารือคือปัญหา ปุ๋ย ขาดแคลน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างมาก นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้นาย หวัง อี้ ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว และขอความช่วยเหลือจากจีนในการจัดหา ปุ๋ย ในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจีนสามารถจำหน่าย ปุ๋ย ในราคาที่เหมาะสมได้ ควบคู่ไปกับการเจรจาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับรัสเซีย ก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างมาก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการสถานการณ์พลังงานได้อย่างค่อนข้างมั่นคงในช่วงนี้ และคาดว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนพลังงานเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหา ปุ๋ย ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อรักษาผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ นอกจากนี้ การหารือยังครอบคลุมถึงความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ หรือ สแกมเมอร์ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดในการจับกุมและส่งตัวผู้กระทำผิดกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีน นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยมีความจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และได้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกระดับ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากฝ่ายจีนที่เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่าได้มีการหารือเกี่ยวกับการชักชวนนักลงทุนจีนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยยืนยันว่าประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนจากจีนในทุกด้าน หากนักลงทุนจีนมีความต้องการให้รัฐบาลไทยสนับสนุนในด้านใดเป็นพิเศษ ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้เป็นรายกรณี นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับโครงการ แลนด์บริดจ์ ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าโครงการนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเข้มข้น เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีการเสนอแนวคิดในการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวและพิจารณาทางเลือกอื่นในการขนส่งสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นอกเหนือการควบคุม การหารือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและจีนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกด้าน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ท้าทาย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเท.
