นายกฯ อนุทิน นำ ครม. ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ เตรียมพร้อมบริหารประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมถ่ายรูปหมู่และเตรียมพร้อมสำหรับการแถลงนโยบายรัฐบาล
6 เมษายน 2569 - ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ทำเนียบรัฐบาล เวลา 14.00 น. ว่า นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำ คณะรัฐมนตรี (ครม.) บางส่วน ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ น.ส.
ไตรศุลี ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตึกไทยคู่ฟ้า โดยเริ่มที่รูปปั้นนรสิงห์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าระเบียงของตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นในเวลา 14.51 น. นายอนุทินได้นำคณะรัฐมนตรีถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี และเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ\ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ได้เดินทางไปยังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายภาพเดี่ยวในเครื่องแบบปกติขาว ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเป็นที่ระลึก ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา 17.00 น. โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอรรถพล ใหญ่สว่าง และ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ นอกจากนี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ และคาดว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งอาจถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงในการแถลงนโยบายครั้งนี้\การเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณและการถ่ายภาพของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นภารกิจบริหารประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของรัฐบาลในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้ มีวาระสำคัญหลายประการ รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา และการเตรียมความพร้อมสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา การแถลงนโยบายดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลต่อสาธารณชน รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามและวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในอนาคต การบริหารประเทศภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความคาดหวังจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น การทำงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้
อนุทิน ชาญวีรกูล คณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทำเนียบรัฐบาล การเมือง นโยบายรัฐบาล