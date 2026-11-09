นายกฯ ตรวจพระเมรุมาศ ความคืบหน้า 99% เตรียมยกฉัตร
นายกรัฐมนตรีและคณะตรวจความคืบหน้าพระเมรุมาศสนามหลวงพบงานแล้วกว่า 99% เหลือเพียงเก็บรายละเอียดก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คาดเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือน
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยัง มณฑลพิธี ท้อง สนามหลวง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง พระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณราชวัตรอย่างใกล้ชิด โดยเป็นการตรวจสอบพื้นที่สำคัญ ได้แก่ พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม และอาคารประกอบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งศาลาลูกขุน ทิม ทับเกษตร และพลับพลายก สนามหลวง พร้อมกันนี้ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการตกแต่งภูมิทัศน์และประติมากรรมประดับ พระเมรุมาศ ด้วยตนเอง
ติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาศเชิงลึก
นายกรัฐมนตรียังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดกระดาษทองย่นประดับลวดลายบริเวณฐานเชิงบันไดพระเมรุมาศทั้งสองข้าง เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพระราชพิธีดังกล่าว โดยภาพรวมของการดำเนินงานในขณะนี้เป็นไปตามแผนงานและกรอบเวลาที่ได้รับกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศนั้น พบว่ามีอัตราความสำเร็จสูงกว่าร้อยละ 99 แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยและการทดสอบระบบต่างๆ ให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนวันงานจริงAlso read'อนุทิน' ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศสมเด็จพระพันปีหลวง
รายละเอียดงานติดตั้งและตกแต่ง
ในส่วนของโครงสร้างสถาปัตยกรรมนั้น พบว่าส่วนยอดพรหมพักตร์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการยกขึ้นติดตั้งบนยอดพระเมรุมาศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพระราชพิธีสำคัญคือพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศ ส่วนประติมากรรมประดับพระเมรุมาศและประติมากรรมตกแต่งภูมิทัศน์ภายในรั้วราชวัตรนั้น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้มีการนำเข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บรายละเอียดตกแต่งพื้นที่ด้วยพรรณไม้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
การมีส่วนร่วมของรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ในการติดตามงานครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สุปราณี สุธรรมพันธุ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สุภามาส อิศรภักดี, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภราดร ปริศนานันทกุล, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก อดุลย์ บุญธรรมเจริญ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซาบิดา ไทยเศรษฐ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลพลีรภ์ สุนทรฉวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในความเรียบร้อยของงานในทุกมิติ
ความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานต่อไป
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศมีความคืบหน้าสูงกว่าร้อยละ 99 และยังมีพระราชพิธีสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมว่าภาพรวมของการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ทุกฝ่ายทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อให้การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปด้วยความสมพระเกียรติ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันเข้มแข็งและงดงามของประเทศไทย
แนวทางและคำสั่งในการเตรียมงาน
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า งานที่เหลืออยู่จะต้องเร่งเก็บรายละเอียดและจัดพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับการใช้งานในอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ดูแลการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และสมพระเกียรติทุกประการ เพื่อให้การ preparations สิ้นสุดลงด้วยความสมบูรณ์ที่สุด
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