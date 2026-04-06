นายกฯ อนุทินนำ ครม. นัดพิเศษ กำชับ รมต. ทำงานทันที ห้ามขาดประชุมทุกอังคาร เน้นย้ำ ครม. ชุดเดียว ไร้พรรคร่วม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุมนัดพิเศษ กำชับรัฐมนตรี (รมต.) ทุกท่านให้เข้ากระทรวงปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเข้าร่วมประชุม ครม. ทุกวันอังคาร หากไม่สามารถเข้าร่วมได้เท่ากับไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชน ชี้แจงถึงการเป็น ครม. ชุดเดียว ไร้พรรคร่วม และมอบหมายงานด้านต่างๆ
เมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 6 เมษายน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ รัฐบาล นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายก รัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการ ประชุม คณะ รัฐมนตรี ( ครม.
) นัดพิเศษ โดยก่อนเริ่มการประชุม นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีทุกคนที่ได้มาร่วมงานกันในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ทุกท่านเพิ่งได้รับพระราชทานพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากที่ได้เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว แสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติราชการแผ่นดินต่อไป นายอนุทินกล่าวว่า คำถวายสัตย์ปฏิญาณที่เราทุกคนได้กล่าวขอให้เป็นแนวทางในการทำงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกคน คณะรัฐมนตรีชุดนี้ถือเป็นรัฐมนตรีที่ต้องทำงานอย่างหนักตั้งแต่วันแรก ไม่มีเวลาฮันนีมูนหรือผ่านการทดลองงาน เราเข้ามารับภาระหน้าที่ในช่วงที่โลกมีวิกฤติจากความขัดแย้งของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล ของคณะรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลชุดนี้ เราต้องแก้ไขปัญหา ลดความเดือดร้อน และทำให้ประเทศของเราได้พัฒนาและก้าวหน้าต่อไป โดยการทำงานของพวกเราทุกคนให้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน\นายอนุทินกล่าวต่อว่า คณะรัฐมนตรีชุดนี้ส่วนใหญ่รู้จักกันดีอยู่แล้ว และหลายคนมีความอาวุโสเป็นที่เคารพของเราทุกคน และหลายคนก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังวังชา สติปัญญาที่พร้อมจะทำงานรับใช้บ้านเมือง ขอให้ใช้จุดแข็งต่างๆ ที่เรามีอยู่ในการที่จะทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ นายอนุทินยังเน้นย้ำว่า ขอให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีนี้คือรัฐมนตรีที่เป็นชุดเดียวกัน ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล ถือเป็นคณะรัฐมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นคณะรัฐมนตรีของประชาชนคนไทย ดังนั้น การทำงานทั้งหลายพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะนโยบาย และการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีทุกคน เราจะไม่มีพิธีรีตองมากมาย ขอให้ทุกคนได้ทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจากสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ จะทำให้ประเทศเราฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง จะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น. ที่ตึกบัญชาการ ชั้น 5 หากคณะรัฐมนตรีท่านใดมีความต้องการที่จะหารือในระหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหา นายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะพบกับทุกคนและพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เจตนารมณ์บรรลุผลสำเร็จทุกประการ ขอให้คณะรัฐมนตรีทุกคนให้ความสำคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการเป็นคณะรัฐบาลของเรา ตั้งแต่ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วในช่วงรัฐบาลหนู 1 จะเห็นได้ว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศผู้ที่ลาประชุมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ครบองค์จะเกิดขึ้นเพียงแค่วันแรก จึงขอความร่วมมือกับทุกคนว่า หากเรามาประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้ ก็แสดงว่าทำงานให้กับประชาชนไม่ได้\วันนี้ถือเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ โดยจะร่วมกันพิจารณาร่างแถลงนโยบายของรัฐบาล ก่อนจะประสานไปยังประธานรัฐสภา เมื่อสักครู่ตนได้มีโอกาสพบกับประธานรัฐสภา ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งประธานรัฐสภาได้แจ้งย้ำมาว่า ถ้าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในร่างคำแถลงนโยบายแล้ว ให้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องที่จะนัดประชุมรัฐสภาฯ ไปที่สำนักงานของประธานรัฐสภาโดยทันที ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันที่ 7 เมษายน เพื่อกำหนดวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา รวมถึงยังตกลงเรื่องแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการแต่งตั้งคณะข้าราชการการเมืองที่สำคัญ นอกจากนี้ จากสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน การช่วยประหยัดพลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน โดยเฉพาะภาครัฐที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน จึงได้มีข้อสั่งการก่อนหน้านี้ให้ถือปฏิบัติต่อไปว่า ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่ผ่านมา แม้จะเปลี่ยนรัฐบาล แต่มติคณะรัฐมนตรีก็ยังมีผลอยู่ การปฎิบัติงานที่บ้าน (WFH) และ Work from Anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้ เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยกรณีที่หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในระบบไอที มอบหมายให้กระทรวงดีอี สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (DGA) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดผล ส่วนเหตุผลที่มอบให้สำนักงานกฤษฎีกาด้วยนั้น เนื่องจากสำนักงานกฤษฎีกาได้ทำสำเร็จมาหลายปีแล้ว ในเรื่องของ WFH ช่วยคำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ ได้ และขอให้สำนักงบประมาณช่วยสนับสนุนงบประมาณ และให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกันกำกับดูแลนโยบาย WFH ได้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนต่อไป โดยมอบให้นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมดูแล นายอนุทินกล่าวด้วยว่า ตนได้ใช้อำนาจในพระราชกำหนดขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีรวม 6 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานให้กับที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้นายกฯ ได้มอบหมายให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติของรัฐมนตรี รับทราบเนื่องจากบางคนยังไม่เข้าใจว่ายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในวันที่ 7 เมษายน ขอให้คณะรัฐมนตร
