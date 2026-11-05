นายกฯ ย้ำความมั่นคงอาหารคือหัวใจเศรษฐกิจไทย หลังยุโรปเจอจี้ไซเบอร์
นายกรัฐมนตรีเน้นไทยต้องเปลี่ยนจากพึ่งพางานหนักสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ยกระดับความมั่นคงอาหารและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีสูงหลังยุโรปเผชิญวิกฤตไซเบอร์
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประเด็นในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ.) ว่า หลักสูตรนี้ไม่ได้มอบเพียงความรู้ทางวิชาการ แต่ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าด้วยกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับชาติ ตราบใดที่การดำเนินงานไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักศีลธรรมอันดี
นิยามใหม่ความมั่นคงชาติรอบด้าน
นายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่านิยามของความมั่นคงของชาติได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างมาก ไม่จำกัดอยู่เพียงมิติทางทหารเหมือนในอดีต แต่ครอบคลุมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงด้านอาหาร สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และพลังงาน รวมถึงนโยบายต่างประเทศที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบในทุกรูปแบบAlso readเปิดตัวปังเกินต้าน! “น้องฉัตร” นำทีมส่งความฟินงาน FIRST EP ซีรีส์ “The Last Lock of Love ล็อกสุดท้าย...คือนายคนเดียว”
การสร้างความมั่นคงในทุกมิตินี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการ นักการเมือง ภาคความมั่นคง และภาคเอกชนร่วมกัน เพื่อสร้างพลังความแข็งแกร่งให้ประเทศ โดยรัฐบาลมองเห็นศักยภาพและความพร้อมของไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารที่ถือเป็นโอกาสทองในการยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีโลก
วิกฤตยุโรปชี้โอกาสทองไทย
เหตุการณ์ระบบตู้แช่อาหารในยุโรปถูกโจมตีทางไซเบอร์จนส่งผลให้อาหารเน่าเสีย เป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงความเปราะบางของระบบความมั่นคงทางอาหารโลก แม้จะเป็นเรื่องน่าเสียใจแต่ในอีกมุมหนึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยยกระดับสถานะการเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญระดับโลก
นายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนว่า แม้โลกยังให้ความสำคัญกับการค้าขายน้ำมัน แต่ประเทศที่ส่งออกน้ำมันก็นำน้ำมันไปดื่มกินไม่ได้ ในขณะที่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต หากขาดแคลนอาหารมนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้ การผลิต การแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องสร้างความแข็งแกร่งอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของคุณค่าของไทย
เปลี่ยนมาตรการชั่วคราวสู่ความยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำประเด็นห่วงโซ่อุปทานอาหารไปแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา วปอ. เพื่อหาแนวทางสร้างรายได้และความยั่งยืนให้เกษตรกร โดยมองว่ามาตรการชดเชยทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ไม่สามารถสร้างรากฐานความยั่งยืนได้ในระยะยาว
สิ่งสำคัญคือต้องยกระดับศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาด ไม่ใช่พึ่งพาเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่มั่นคงให้กับภาคการเกษตรของประเทศในอนาคต
ดึงดูดลงทุนสูงด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้นักลงทุนต่างชาติมองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศไทยชัดเจนขึ้น โดยมีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงให้ความมั่นใจในพื้นฐานเศรษฐกิจ ศักยภาพการผลิต ความสงบเรียบร้อยของสังคม และเสถียรภาพของรัฐบาล
ปัจจัยที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในปัจจุบันไม่ใช่ค่าแรงราคาถูกเหมือนในอดีต แต่เป็นความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง การกระจายสินค้า และเสถียรภาพด้านพลังงาน ซึ่งไทยมีศักยภาพเป็นฐานการผลิต ศูนย์กลางกระจายสินค้า และสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติในภูมิภาค โดยเชื่อมโยงการขนส่งได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจฐานความรู้
ไทยต้องเร่งปรับเปลี่ยนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงาน
เป้าหมายสูงสุดคือเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการใช้แรงงานราคาถูก มาเป็นการใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้พร้อมรองรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป
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