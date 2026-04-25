นายกฯ หารือประธาน OCA ร่วมมือส่งเสริมกีฬาเยาวชน สร้างสันติภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เน้นย้ำความสำคัญของกีฬาในการพัฒนาเยาวชน สร้างสันติภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้การต้อนรับ เชค โจอัน บิน ฮะมัด อาล ษานี ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมกีฬาเยาวชน การใช้กีฬาเป็นพลังสร้างสันติภาพ การพัฒนาเยาวชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของกีฬาในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน การสร้างความสามัคคี การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และการเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับเชค โจอัน บิน ฮะมัด อาล ษานี ที่ได้รับตำแหน่งประธาน OCA และชื่นชมบทบาทการนำในการผลักดันขบวนการโอลิมปิกในเอเชียให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเน้นย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านศักยภาพ ทักษะ และคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมโอลิมปิก และการสร้างสังคมที่สงบสุข นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านกีฬาในภูมิภาค และเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กีฬาเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างสันติภาพ และต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะยาว ด้านประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้แสดงความชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมกีฬาในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนผ่านกีฬา ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต วินัย และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งย้ำถึงความพร้อมของ OCA ในการร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงกีฬาอย่างทั่วถึง โดย OCA พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง การหารือครั้งนี้ยังได้ครอบคลุมถึงแนวทางความร่วมมือภายใต้กรอบ OCA โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน การสร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมถึงการใช้กีฬาเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างสันติภาพ และต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะยาว ทั้งนี้ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน โดยประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีเอเชีย ทั้งการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการมีส่วนร่วมในโครงสร้างบริหารของ OCA อย่างต่อเนื่อง การหารือครั้งนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้ว
กีฬา เยาวชน สันติภาพ เศรษฐกิจ OCA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
