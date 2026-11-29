นายกฯอนุทิน เจอ 'น้ำยา' ซ้ำเติม เมียนมาปัดมลพิษ ขยะพิษปราจีนฯ ระยองราชบุรีปะทะ
นายกรัฐมนตรีอนุทินเผชิญวิกฤตสองด้าน เมียนมาไม่ยอมรับปัญหามลพิษข้ามแดน ขณะที่ไทยขนขยะพิษจากปราจีนฯ ไประยองราชบุรีถูกต้านหนัก สั่นคลอนความเชื่อมั่นรัฐบาล
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในระหว่างการเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS หรือกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง การหารือแบบทวิภาคีกับพล.อ.มินอ่อง หล่ำ ประธานาธิบดีเมียนมา เน้นย้ำปัญหาสารปนเปื้อนจากเหมืองแร่ในฝั่งเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยมานานกว่าสองสามปี แม้รัฐบาลไทยจะยืนยันว่าอีกฝ่ายให้ความร่วมมือ แต่สถานการณ์กลับทรุดลงกว่าเดิม สร้างความกังวลว่ามาตรการตรวจสอบจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
เมียนมาปฏิเสธมลพิษ ยันมาตรฐานสากล
ประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่า ผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญสามสาย ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก ไม่พบค่ามลพิษเกินมาตรฐานตามเกณฑ์ของไทยและสากล ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่สื่อไทยนำเสนออย่างสิ้นเชิง พล.อ.มินอ่อง หล่ำ แสดงความกังวลว่า การรายงานข่าวบางประการอาจสร้างความวิตกกังวลเกินจริงจากข้อมูลทางวิชาการ โดยย้ำว่ารัฐบาลกลางเมียนมาไม่สนับสนุนการทำเหมืองและการส่งออกแร่ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ จะร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง พร้อมกำกับดูแลการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดAlso readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
คำสั่งแบนสารเคมีต้นทางยังไม่ชัดเจน
ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ประกาศชัดเจนว่าจะออกคำสั่งห้ามส่งออกสารเคมี ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำหรับการทำเหมืองในประเทศเมียนมา ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อตัดวงจรการสร้างปัญหาสารปนเปื้อนข้ามแดน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้ยังต้องรอดูปฏิบัติการจริงของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมจัดการปัญหานี้能否ใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามที่สัญญาไว้ ยังคงเป็นที่จับตามองของสาธารณชนว่ารัฐบาลจะสามารถปฏิบัติได้ตามคำให้คำมั่นสัญญาหรือไม่
ขยะพิษปราจีนฯ แพร่กระจายถูกต่อต้าน
ประเด็นปัญหาขยะพิษและกากอุตสาหกรรมที่สะสมมานาน โดยเฉพาะในภาคตะวันออก อย่างจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง กำลังกลายเป็นวิกฤตใหม่เมื่อมีการเสนอแผนกำจัดขยะเหล่านี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจะขนขยะพิษจากจังหวัดปราจีนบุรีไปกำจัดอย่างถูกวิธีที่โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมเฉพาะทางในจังหวัดระยอง โดยชุดแรกจะขนย้ายประมาณ 10 คันรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนในจังหวัดระยองทันที ที่ตามมาคือการนำขยะพิษส่วนที่เหลือไปฝังกลบที่โรงกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทเจนโก้ ในจังหวัดราชบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยจะขนย้ายประมาณ 20 คันรถบรรทุก
ราชบุรีลุกเป็นไฟ ความไว้วางใจสั่นคลอน
สถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากกระแสต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ยื่นต้านการรับขยะพิษจากภายนอก ล่าสุดมีข่าวลือว่าแผนการขนย้ายไปจังหวัดราชบุรีอาจถูกชะลอหรือระงับก่อน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำขยะไปกำจัดยัง何处แทน และเมื่อใดจะเริ่มดำเนินการ ปัญหาความยุ่งยากนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนต่อรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่แม้จะพยายามชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากรัฐบาลชุดก่อน แต่ความจริงแล้ว นายอนุทิน มีส่วนร่วมในทุกช่วงเวลาของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะบทบาทในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
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