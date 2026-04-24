นายกฯ อนุทิน ต้อนรับ 'หวัง อี้' รมต.ต่างประเทศจีน สร้างสัมพันธ์แน่นแฟ้น

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวรีรกูล ให้การต้อนรับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือทวิภาคีและภูมิภาคอย่างเป็นกันเอง
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.55 น.
ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เกิดเหตุการณ์สำคัญในการพบปะระหว่างผู้นำระดับสูงของไทยและจีน โดยนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวรีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ การมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศในหลายมิติ การต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยนายกรัฐมนตรีและนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มารอต้อนรับนายหวัง อี้ ณ บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อนายหวัง อี้ เดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเคารพด้วยการจับมือและโอบไหล่ทักทาย พร้อมมีการสนทนาสั้นๆ ที่เป็นไปอย่างเป็นกันเอง โดยนายหวัง อี้ ได้กล่าวชื่นชมรูปลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีว่า “ท่านดูหล่อมากครับ” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับอย่างมีอารมณ์ขันว่า ”หล่อน้อยกว่าท่าน“ ก่อนที่จะนำคณะของนายหวัง อี้ เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเริ่มการหารืออย่างเป็นทางการ การเริ่มต้นที่อบอุ่นและเป็นกันเองเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ ภายหลังจากการหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนโรงแรม Chefman ถนนวิทยุ โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความใส่ใจในรายละเอียดด้วยการเสิร์ฟเมนูอาหารที่นายหวัง อี้ ชื่นชอบ ได้แก่ ทุเรียนและข้าวหลาม ซึ่งเป็นผลไม้และขนมไทยที่ขึ้นชื่อ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียมขนมลูกชุบและขนมสอดไส้เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอีกด้วย การเลือกอาหารไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะนำเสนอวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ที่น่าสนใจคือ การเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้ขับรถยนต์ไฟฟ้า BYD ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัวของท่านเอง โดยเปิดประตูรถให้นายหวัง อี้ ขึ้นนั่งด้านข้างคนขับ และท่านเองนั่งเป็นคนขับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมและความเป็นกันเองระหว่างผู้นำทั้งสอง นอกจากนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นั่งอยู่เบาะด้านหลังร่วมเดินทางไปด้วย การเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้ายังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายหวัง อี้ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในระดับภูมิภาค ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสำคัญร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยืนยันที่จะร่วมมือกันเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.
บต.
) โดยเน้นย้ำว่าไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นไปตามเดิมได้ และได้สั่งการให้ทีมงานเดินหน้านโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ‘ทีมไทยแลนด์’ ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย การดำเนินนโยบายเชิงรุกและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในเวทีโล
