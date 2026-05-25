Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

นายกฯ อนุทิน หารือประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส 4 ราย

Business News

นายกฯ อนุทิน หารือประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส 4 ราย
Thai-European Business AssociationThai-European Business Association (TEBA)Mr. Pierre Jaffre
📆5/25/2026 1:05 AM
📰Thansettakij
96 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 63%

นายกรัฐมนตรีของไทยได้มีการประชุมหารือกับประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรปและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส 4 ราย โดยมีบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อวกาศและการบิน และพลังงานสะอาด

นายกฯ อนุทิน หารือประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส 4 ราย แสดงความสนใจตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน และพลังงานสะอาดในไทย วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น.

(ตามเวลาท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส) ณ โรงแรม interContinental กรุงปารีส หารือกับ Mr. Pierre Jaffre ประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป Thai-European Business Association (TEBA) พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส 4 ราย ได้แก่ บริษัท Rotortrade บริษัท Satys บริษัท Verventia และ บริษัท Virya Energy ทั้งนี้บริษัทต่าง ๆ เห็นโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ อวกาศและการบิน และพลังงานสะอาด นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างการสนทนา บริษัท Rotortrade เป็นผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือสองในรูปแบบโครงการ Turnkey ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา ซ่อมบำรุง (Maintenance, Repair, and Operations: MRO) แสดงความสนใจให้บริการในประเทศไทย รวมถึงการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดย โดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ส่วนบริษัท Satys ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลก แสดงความสนใจที่จะขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยต่อยอดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทย ให้สามารถดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรในประเทศไทย ขณะที่ บริษัท Verventia รับทราบถึงศักยภาพของไทยและโอกาสของภาคเอกชนต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในไทย ในฐานะศูนย์กลาง หรือ ฮับของภูมิภาค และบริษัท Virya Energy ผู้ผลิตพลังงานสะอาด ปัจจุบันมีการดำเนินกิจการในไทยอยู่แล้วภายใต้บริษัท Constant Energy เน้นการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีเงินลงทุนสะสม 2 พันล้านบาท ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยด้วย นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยเป็นที่จับตามองของภาคเอกชนต่างประเทศ ที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้องกับนายกรัฐนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจรเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA) รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุน( BOI) ของไทย ยังมีมาตรการและสิทธิประโยชน์ ในการดึงดูด การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมการบิน AI ซึ่งจะเอกชนชั้นนำของยุโรป เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยอุตสาหกรรมดังกล่าวด้ว

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

Thai-European Business Association Thai-European Business Association (TEBA) Mr. Pierre Jaffre Thai-European Business Association (TEBA) Mr. Pierre Jaffre Thai-European Business Association (TEBA) Mr. Pierre Jaffre Thai-European Business Association (TEBA) Mr. Pierre Jaffre Thai-European Business Association (TEBA) Mr. Pierre Jaffre

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 04:05:18