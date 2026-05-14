นายกฯ อนุทิน ลงนามแต่งตั้ง ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเป้าลดความรุนแรงและสร้างความยั่งยืนในพื้นที่

พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อนุทิน ชาญวีรกูล
📆5/14/2026 8:18 AM
📰ThaiPBS
รัฐบาลประกาศแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างและยกระดับความมั่นคงตามนโยบายปี 2568-2570

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 มีรายงานความคืบหน้าครั้งสำคัญจากทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนาย อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 148/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อแต่งตั้งนาย ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการ พูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Chief of Peace Dialogue การแต่งตั้งในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาล เพื่อสร้างกลไกในการเจรจาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำสันติภาพที่ยั่งยืนกลับคืนสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย สำหรับรายละเอียดในคำสั่งระบุว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการดำเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบระยะเวลา พ.

ศ. 2568-2570 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวใจหลักของนโยบายนี้คือการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน การแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการพูดคุยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ในส่วนของอำนาจหน้าที่ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุข ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญหลายประการ ประการแรกคือการดำเนินการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยตรง เพื่อหาทางออกร่วมกันผ่านกระบวนการเจรจาที่สันติ ประการต่อมาคือการทำหน้าที่ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีรวมถึงทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่าง เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ นายฐนัตถ์ยังมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีตามห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด คำสั่งดังกล่าวยังได้กำหนดให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.

) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุข และจัดเตรียมกำลังปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการทำงานในทุกด้าน โดยสามารถร้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในการจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาราชการ ตามความเหมาะสมของภารกิจ สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุข คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน จะให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามระเบียบของทางราชการ การเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯ อนุทิน ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากการใช้กำลังไปสู่การใช้การเจรจาเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การมีหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขที่ได้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจนจะช่วยให้การประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการสันติสุขมีความคล่องตัวมากขึ้น และเป็นการส่งสัญญาณไปยังทุกฝ่ายว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะรับฟังและหาทางออกร่วมกับทุกกลุ่มที่เห็นต่าง เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขภายใต้หลักนิติธรรมและการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาค

