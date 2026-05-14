นายกฯ อนุทิน ลงนามแต่งตั้ง ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเป้าลดความรุนแรงและสร้างความยั่งยืนในพื้นที่

รัฐบาลประกาศแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างและยกระดับความมั่นคงตามนโยบายปี 2568-2570
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 มีรายงานความคืบหน้าครั้งสำคัญจากทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนาย อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 148/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อแต่งตั้งนาย ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการ พูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Chief of Peace Dialogue การแต่งตั้งในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาล เพื่อสร้างกลไกในการเจรจาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำสันติภาพที่ยั่งยืนกลับคืนสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย สำหรับรายละเอียดในคำสั่งระบุว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการดำเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบระยะเวลา พ.
ศ. 2568-2570 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวใจหลักของนโยบายนี้คือการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน การแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการพูดคุยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ในส่วนของอำนาจหน้าที่ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุข ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญหลายประการ ประการแรกคือการดำเนินการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยตรง เพื่อหาทางออกร่วมกันผ่านกระบวนการเจรจาที่สันติ ประการต่อมาคือการทำหน้าที่ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีรวมถึงทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่าง เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ นายฐนัตถ์ยังมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีตามห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด คำสั่งดังกล่าวยังได้กำหนดให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.
) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุข และจัดเตรียมกำลังปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการทำงานในทุกด้าน โดยสามารถร้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในการจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาราชการ ตามความเหมาะสมของภารกิจ สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุข คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน จะให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามระเบียบของทางราชการ การเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯ อนุทิน ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากการใช้กำลังไปสู่การใช้การเจรจาเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การมีหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขที่ได้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจนจะช่วยให้การประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการสันติสุขมีความคล่องตัวมากขึ้น และเป็นการส่งสัญญาณไปยังทุกฝ่ายว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะรับฟังและหาทางออกร่วมกับทุกกลุ่มที่เห็นต่าง เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขภายใต้หลักนิติธรรมและการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาค
พูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ อนุทิน ชาญวีรกูล ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ความมั่นคงแห่งชาติ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'ทีเซลส์' เสริมแกร่งอุตสาหกรรมยา ดัน ATMPs ด้วยวิจัยต่อยอดร่วมAI“อุตสาหกรรมยา” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ย GDP ของประเทศ คาดว่าปี 2568-2570 มูลค่าจำหน่ายยาในประเทศจะขยายตัวเฉลี่ย 6.0-7.0% ต่อปี
Read more »
บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยฯชุดใหม่แถลงยุทธศาสตร์ 2 ปี เล็งทำฐานข้อมูลประกันอาคารชุดรับมือเคลมแผ่นดินไหวบอร์ดส.ประกันวินาศภัยไทยชุดใหม่ ประกาศทิศทางยุทธศาสตร์ 2 ปี มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัย สู่ความมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2568-2570 ภายใต้การบริหารของ “ดร.
Read more »
วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าไทยปี 2568-2570: โอกาสและความท้าทายศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรี (Krungsri Research) วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าไทยในปี 2568-2570 เผยโอกาสจากการฟื้นตัวของการค้าระหว่างประเทศและอีคอมเมิร์ซ ควบคู่ไปกับความท้าทายจากกำลังซื้อในประเทศและการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการเปิดตัว 'T-Innovation Center' ของโตโยต้า
Read more »
ณัฐพล นั่งแท่น นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ย้ำวิสัยทัศน์ Center of Connectionsณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ ชูวิสัยทัศน์และกลยุทธ์บริหาร วาระปี 2568-2570 ปลุกพลังเครือข่ายนิสิตเก่า กลับมารับใช้ประชาชน สานต่อเกียรติภูมิจุฬาฯ
Read more »
ธปท. ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% พร้อมคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 68-70คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี เพื่อสนับสนุนมาตรการทางการเงินและนโยบายอื่นๆ ของภาครัฐ พร้อมคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2568-2570 เติบโตในอัตราที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
Read more »
แต่งตั้งรองเสนาธิการทหารเป็นเลขานุการคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนแผนสันติสุขชายแดนใต้รัฐบาลมอบหมายรองเสนาธิการทหารทำหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษ เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2566-2570 และนโยบายพัฒนาปี 2568-2570 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
Read more »