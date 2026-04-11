นายกฯ ตรวจความพร้อมช่วงสงกรานต์ เผยภาพรวมดี พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำมัน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเดินทางช่วงสงกรานต์ พบภาพรวมการเดินทางเป็นไปด้วยดี พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำมันและเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาชน
จากรายงานพบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางในช่วงเทศกาลนี้ ภาพรวม การเดินทาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ การออกตั๋วโดยสารและการจัดเที่ยวรถเป็นไปอย่างราบรื่น มีการบริการที่เพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็ตาม พบปัญหารถโดยสารคันหนึ่งมีปัญหาแอร์เสีย ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ อย่างใกล้ชิด หากไม่สามารถซ่อมแซมแอร์ได้ทันที รถโดยสารคันดังกล่าวยังไม่สามารถออกเดินทางได้
เนื่องจากเป็นรถสายยาวที่มุ่งหน้าไปยังปาดังเบซาร์ นอกจากนี้ ในระหว่างการเดินทักทายและพูดคุยกับประชาชน พบว่าหลายคนมีความสุขกับการเดินทาง ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว การเดินทางไปพักผ่อน และการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้พบกับประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่งได้แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในอนาคต พร้อมทั้งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว\นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว โดยจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามด่านตรวจต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องปริมาณน้ำมันที่จะมีเพียงพอต่อความต้องการในการเดินทาง นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าสถานการณ์น้ำมันจะไม่น่ากังวล หากประชาชนเดินทางตามปกติ จะมีน้ำมันเพียงพอต่อการเดินทางไปยังภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และเดินทางกลับบ้านได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมพร้อมรถขนส่งน้ำมันสำรองไว้ตามศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเติมน้ำมันให้กับสถานีบริการน้ำมันที่มีความต้องการสูงในช่วงเทศกาล สำหรับสถานการณ์น้ำมันหลังเทศกาลสงกรานต์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันคือความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งดังกล่าว แต่จำเป็นต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และรัฐบาลพยายามที่จะรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนมีความสุขในช่วงเทศกาลให้มากที่สุด หลังเทศกาลสงกรานต์ รัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การผลิต และการคมนาคมขนส่ง เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น\เมื่อถูกถามถึงกรณีการลดราคาน้ำมันลง 6 บาท นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า การปรับราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาด หากผู้ประกอบการปรับขึ้น รัฐบาลก็จะปรับขึ้นตาม หากผู้ประกอบการปรับลด รัฐบาลก็จะปรับลดตามเช่นกัน รัฐบาลพยายามปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด สิ่งที่รัฐบาลควบคุมคือการอุดหนุนกองทุนน้ำมัน ซึ่งต้องขอขอบคุณประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องปริมาณการใช้และการให้ความร่วมมือต่างๆ จากเดิมที่ต้องอุดหนุนเกือบ 2,500 ล้านบาทต่อวัน ปัจจุบันเหลือเพียง 300-400 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งถือว่าลดลงมาหลายเท่าตัวมาก หากมีสิ่งใดที่ควบคุมได้ รัฐบาลจะเร่งคืนประโยชน์ต่างๆ ให้กับประชาชนทันท
