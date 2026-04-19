นายกฯ นำทีม ครม. ลุยเชียงใหม่ ดับฝุ่น PM2.5 เร่งด่วน

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 เมษายน 2569 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 อย่างเร่งด่วน โดยจะมีการมอบนโยบายเชิงรุก เน้นมาตรการเกษตร สุขภาพ และการสนับสนุนการควบคุมไฟป่า เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแผนการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM2.5 ) ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสถานการณ์คุณภาพอากาศในภาคเหนือ โดยระบุว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2570 แล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรีที่ดูแลกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบการกำกับดูแลพื้นที่ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานตามภารกิจหลัก ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ภารกิจสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเน้นการมอบนโยบายและข้อสั่งการเชิงรุกโดยตรงในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน ครอบคลุมในหลากหลายมิติ ทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่สูง การออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดหรือห้ามการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกระบวนการผลิตอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผาทำลายป่า และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังจะมีการมอบหมายการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานในแนวหน้า นางสาวรัชดาได้เน้นย้ำถึงความห่วงใยและความกังวลของนายกรัฐมนตรีต่อสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน โดยกล่าวว่า การนำคณะรัฐมนตรีทั้งตามภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและกลุ่มคลัสเตอร์มาร่วมลงพื้นที่พร้อมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์ วางแผน และยกระดับมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกมิติของภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเผา ภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก รวมถึงด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาแผนการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนืออย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งกลไกภายในประเทศ ความร่วมมือกับนานาชาติ และการออกมาตรการในระดับพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว สำหรับคณะรัฐมนตรีที่จะร่วมเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ
PM2.5 ไฟป่า หมอกควัน เชียงใหม่ รัฐบาล
เตือนภัย! หมอกควัน PM2.5 ทำนักท่องเที่ยวสาว 19 ป่วยหนักเฉียบพลัน ชี้กระทบระบบทางเดินหายใจรุนแรงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือยังน่ากังวล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เผยพบผู้ป่วยอาการรุนแรงจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะเคสนักท่องเที่ยวสาว 19 ปี ที่ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีอาการทรุดหนักเฉียบพลันหลังสัมผัสฝุ่น PM2.5 ชี้เป็นภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันจากการได้รับมลพิษปริมาณมาก
PM2.5 เกินมาตรฐานหลายจังหวัดทั่วประเทศ พบจุดความร้อนในป่าอนุรักษ์สูงสุดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศไทยเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ขณะที่ภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบ 1 พื้นที่เกินค่ามาตรฐาน GISTDA รายงานจุดความร้อนสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดที่ลาว
สดร. โชว์นวัตกรรมตรวจวัดฝุ่น PM2.5 เชิงลึก พร้อมระบบห้องปลอดฝุ่น SAFEKIDS แก่คณะรัฐบาลสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) นำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูง LiDAR และโดรนเพื่อวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 อย่างละเอียด รวมถึงโครงการ SAFEKIDS ที่ช่วยคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง จากการตรวจวัดพบปัจจัยสำคัญคือ 'แอโรซอลทุติยภูมิ' นอกเหนือจากการเผาชีวมวล
เชียงใหม่ติดอันดับ 2 เมืองมลพิษโลก สะท้อนวิกฤตฝุ่น PM2.5 รุนแรง กระทบเศรษฐกิจ-สุขภาพสถานการณ์มลพิษทางอากาศในเชียงใหม่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยติดอันดับ 2 เมืองมลพิษโลกด้วยค่า AQI 186 ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพของประชาชนและภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งภาครัฐและเอกชนกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างบูรณาการ
