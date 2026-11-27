นายกฯ อนุทิน รับไม้ต่อประธาน ACMECS ปี 2570-2571 ที่เวียดนาม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม ACMECS ครั้งที่ 11 ในเวียดนาม เพื่อรับตำแหน่งประธานวาระใหม่ เน้นเศรษฐกิจข้ามแดนและปราบอาชญากรรมออนไลน์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) ครั้งที่ 11 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การประชุมครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านอำนาจการเป็นประธานอาเซียนตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยไทยจะมีพิธีรับไม้ต่อจากเมียนมา เพื่อทำหน้าที่ประธาน ACMECS ในวาระปี 2570-2571 อย่างเต็มตัว
ไทยรับบทบาทผู้นำ ACMECS ต่อจากเมียนมา
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การดำรงตำแหน่งประธาน ACMECS ในวาระถัดไป เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทนำของไทยในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค โดยไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของพื้นที่และมีความพร้อมที่จะสานต่องานของเมียนมาอย่างราบรื่น ไทยมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงินดิจิทัล และการอำนวยความสะดวกทางศุลกากร เพื่อให้ภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลAlso readชาติศิริ แบงก์กรุงเทพ มองปี'70 เศรษฐกิจยังเผชิญความท้าทาย-ผันผวน
นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมร่วม
ภายใต้หัวข้อการประชุมว่าด้วยการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ ACMECS อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะร่วมทบทวนความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยหนึ่งในพันธกิจหลักคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดน ซึ่งถือเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกประเทศสมาชิก ไทยจะนำประเด็นนี้ขึ้นมาหารืออย่างจริงจังเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือที่แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศที่ลอยข้ามเขตแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์
นอกจากมิติทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ไทยยังมีวาระสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สแกมเมอร์ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคอย่างมาก ไทยจะนำกลไกความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคมาใช้ในการประสานงานกับประเทศสมาชิกเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมาตรการป้องกันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การหารือทวิภาคีและเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือ
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน พร้อมผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างจับต้องได้ นอกจากนี้ ยังเตรียมเชื่อมโยงผลการหารือไปยังกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ในช่วงปลายปี เพื่อประสานความร่วมมือกับจีนในการรับมือกับความท้าทายร่วมกัน เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดน
กรอบการทำงานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญ
การประชุม ACMECS ครั้งที่ 11 จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งจะเป็นกรอบในการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทและความท้าทายของอนุภูมิภาคในปัจจุบัน ผู้นำประเทศสมาชิกจะร่วมกันพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ไทยได้ผลักดันในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค ทั้งสหประชาชาติ อาเซียน และเอเปค ไทยมุ่งมั่นจะใช้โอกาสในการดำรงตำแหน่งประธาน ACMECS ผลักดันความร่วมมือจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย พร้อมร่วมกันสร้างอนุภูมิภาคที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
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