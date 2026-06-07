นายกฯ อนุทินเยือนเวียดนาม 8-9 มิ.ย. ร่วม AFF ครั้งที่ 3 กระชับสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือรูปธรรม

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล มีกำหนดเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Future Forum ครั้งที่ 3 และหารือกับผู้นำเวียดนาม พร้อมนำคณะรัฐมนตรีและภาคเอกชนร่วมงาน Thailand-Vietnam Investment and Business Forum มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและบทบาทของอาเซียน
นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล มีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Future Forum (AFF) ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย การเยือนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกระชับ ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ต่อเนื่องจากความสำเร็จของการเยือนไทยของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายกฯ จะหารือกับผู้นำระดับสูงของเวียดนาม ทั้งประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และประธานสภาแห่งชาติ รวมถึงพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนาม เพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม การเดินทางครั้งนี้นายกฯ ได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงร่วมคณะ ประกอบด้วย รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำกว่า 10 บริษัทที่ลงทุนในเวียดนามร่วมคณะด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน ในวันที่ 8 มิถุนายน นายกฯ และคณะจะเดินทางถึงกรุงฮานอยในช่วงเช้า จากนั้นจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนาม และประชุมกับภาคเอกชนไทย ช่วงบ่ายจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและการหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนาม ก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายกฯ เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ส่วนวันที่ 9 มิถุนายน นายกฯ จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AFF ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Shaping our Future Together: Peace, Prosperity, People-Centered ซึ่งมุ่งเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก ส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง โดยมีผู้นำจากประเทศกัมพูชา สปป.
ลาว และติมอร์-เลสเตเข้าร่วมด้วย ในช่วงบ่าย นายกฯ จะร่วมงาน Thailand-Vietnam Investment and Business Forum ที่จัดโดย BOI ก่อนเดินทางกลับไทยในช่วงค่ำ การเข้าร่วม AFF ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นายกฯ ไทยเดินทางมาด้วยตนเอง สะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีนี้และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนาม การประชุม AFF เป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตของอาเซียน โดยมีผู้นำประเทศ ผู้กำหนดนโยบาย ภาคธุรกิจ และนักวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเยือนครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น พลังงาน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในอาเซียนและบนเวทีโลกด้ว
การเยือนเวียดนาม ASEAN Future Forum ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม การลงทุน ความร่วมมืออาเซียน
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