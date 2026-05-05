นายกฯ แถลง ครม. ไฟเขียว พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท แก้ไขวิกฤตพลังงานและประคองค่าครองชีพประชาชน

รัฐบาลออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ โดยมุ่งเน้นบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ โดยมีวงเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลได้พิจารณาและตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ลุกลามไปสู่ราคาอาหารและกดดันค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติและไม่สามารถรอได้อีกต่อไป รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าหากไม่มีการดำเนินการอย่างทันท่วงที อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจชะลอตัว หรือที่เรียกว่า Stagflation ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงัก รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ปัญหาในระยะยาว มาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้น้อยและปานกลาง เกษตรกร ผู้ประกอบการรายเล็ก และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากค่าพลังงานที่สูงขึ้น โดยจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมผ่านการจัดหาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำเป็น นอกจากนี้ยังจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่ โดยลดการผลิตพลังงานฟอสซิล เพื่อให้ประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานที่มั่นคง แข่งขันได้ และไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนแบบเดิมอีก รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคลากร อัปสกิล-รีสกิล ภาคการผลิตให้มีศักยภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างไรก็ตาม พระราชกำหนดฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการพาประเทศไทยผ่านวิกฤตและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยยังคงรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด แม้แนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไม่ได้จะทำให้ปัญหาและวิกฤตของโลกหายไป แต่ทำให้คนไทยมีแรงในการรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น และจะเป็นการรักษาประชาชนที่มีกำลังให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ และทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
