นายกฯ กลั้นน้ำตา! เผยได้รับ 'คำกระซิบ' จาก ผบ.ทอ. ในงานวันกองทัพอากาศ บอกเป็นกุญแจชัยชนะช่วงศึกไทย-กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีเผยความในใจสุดซึ้งในงานวันกองทัพอากาศ 2569 กล่าวถึงคำกระซิบจาก ผบ.ทอ. ที่เป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะในช่วงศึกไทย-กัมพูชา พร้อมกลั้นน้ำตา เผยจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ
ในงาน วันกองทัพอากาศ ณ อุทยานการบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณกองทัพอากาศอย่างสุดซึ้ง โดยเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันสำคัญนี้ นายกฯ ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลกองทัพอากาศทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในอุดมการณ์ของการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย และ ความมั่นคง ของชาติ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
กองทัพอากาศได้พิสูจน์บทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ การส่งของบรรเทาทุกข์ การลำเลียงทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ และการป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเป็นภารกิจที่ทรงคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล นายกฯ ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในกองทัพอากาศไทยที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านศักยภาพกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีการบิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทันสมัย พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในทุกมิติ นอกจากนี้ การเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาค ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน\ในช่วงท้ายของการกล่าวสุนทรพจน์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความรู้สึกในใจถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญยิ่งต่ออธิปไตยของประเทศ ท่านได้แสดงความเชื่อมั่นในกองทัพทุกเหล่าทัพ รวมถึงกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ นายกฯ ได้เปิดเผยความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้งถึงคำกระซิบที่ได้รับจากผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ท่านมีความกล้าหาญในการตัดสินใจ และนำมาซึ่งชัยชนะในการรักษาบ้านเมือง ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย โดยท่านได้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะกล่าวถึงเรื่องนี้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน ความไว้วางใจ และความเคารพที่ท่านมีต่อกองทัพอากาศอย่างลึกซึ้ง คำกระซิบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้ท่านสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่เกรงขามและได้รับชัยชนะในการต่อสู้เพื่อรักษาบ้านเมืองได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม นายกฯ ได้กล่าวว่าขอเก็บคำพูดนั้นไว้เป็นความลับระหว่างท่านและผู้บัญชาการทหารอากาศเท่านั้น\นายกรัฐมนตรีได้อวยพรเนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี 2569 ให้กำลังพลกองทัพอากาศทุกนายและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีพลังใจที่เข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายไว้ทุกประการโดยทั่วกัน การกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลและกองทัพอากาศ รวมถึงความสำคัญของกองทัพอากาศในการปกป้องประเทศชาติและดูแลประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการแสดงความขอบคุณและความภาคภูมิใจในกองทัพอากาศไทยอย่างเป็นทางกา
วันกองทัพอากาศ นายกรัฐมนตรี ผบ.ทอ. คำกระซิบ ศึกไทย-กัมพูชา กองทัพอากาศ ความมั่นคง
