นายกฯ อนุทิน เผยข่าวดีมูดี้ส์ยกไทยติดท็อป 5 ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีกันชนเศรษฐกิจแกร่งที่สุด

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เผยความสำเร็จหลังมูดี้ส์จัดอันดับไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีภูมิต้านทานเศรษฐกิจสูงสุด พร้อมโชว์ยอดลงทุน FDI กว่า 9 แสนล้านบาท และเร่งขับเคลื่อนพลังงานสะอาดตามกลยุทธ์ 5T
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลา 18.10 น.
ณ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค หลังจากที่บริษัทมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตระดับโลก ได้เผยแพร่รายงานฉบับสำคัญที่ระบุว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 ประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีภูมิต้านทานหรือสิ่งที่เรียกว่า กันชน ทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในโลก ซึ่งความสามารถในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงความมั่นคงของระบบการเงินและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศ โดยนายอนุทินได้เน้นย้ำว่า นี่เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มูดี้ส์ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเดิมที่เป็นเชิงลบให้กลายเป็นสถานะที่มีเสถียรภาพและมีความน่าลงทุน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก โดยการประเมินของมูดี้ส์ในครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงมิติอื่นๆ เช่น การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน ความรวดเร็วในการบริหารราชการ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เอื้อต่อการเติบโต ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน นายอนุทินได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ ได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาลกว่า 9 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่านักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยอย่างสูง โดยความสำเร็จนี้เกิดจากการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาคมโลกอย่างเป็นระบบ นายอนุทินได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีส่วนช่วยกันผลักดันและสนับสนุนภาพลักษณ์ของประเทศ โดยระบุว่าความก้าวหน้านี้ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นความร่วมมือของคนในชาติ และได้ฝากถึงผู้ที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยอคติว่า ความจริงที่ปรากฏผ่านการจัดอันดับของสถาบันระดับโลกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการวิ่งเต้นหรือการใช้เส้นสาย แต่ต้องเกิดจากความโปร่งใสและผลการดำเนินงานที่แท้จริง ดังนั้นผู้ที่พยายามบิดเบือนหรือกล่าวหาว่าประเทศไทยไม่มีความเจริญก้าวหน้าจึงเป็นผู้ที่ขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สำหรับประเด็นความกังวลของนักลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคพื้นฐาน นายอนุทินระบุว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะดำเนินการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อเพิ่มสัดส่วนของไฟฟ้าสีเขียวให้มากขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสนับสนุนการลงทุนในโครงการดาต้าเซนเตอร์ ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูง ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า โดยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 5T ที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้วางนโยบายไว้ อันประกอบด้วย Targeted, Transition, Transform, Transparency และ Together ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการสำคัญอื่นๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อยกระดับการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงการมอบหมายให้ นายภราดร ประสานงานกับฝ่ายค้านอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่สร้างสรรค์ โดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมและไม่หลบเลี่ยงการตอบกระทู้สดในสภาอย่างแน่นอน และในท้ายที่สุดได้มีการกล่าวถึงการกู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท เพื่อนำมาสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดเกิดใหม่และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนในระยะยา
มูดี้ส์ การลงทุนจากต่างประเทศ พลังงานสะอาด บีโอไอ เศรษฐกิจไทย
