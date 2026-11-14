นายกฯ อนุทิน มั่นใจชี้ผลงานตอบโต้ฝ่ายค้าน ไม่ถอยให้แค่เสียงข้างมากในสภา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันความพร้อมตอบอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยข้อเท็จจริงและผลงานรัฐบาล มุ่งแก้ปัญหาความเคลือบแคลงสงสัยของประชาชน โดยไม่พึ่งพาเพียงจำนวนเสียงโหวตในสภา
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันความพร้อมในการตอบข้อกล่าวหาจากฝ่ายค้านระหว่างการ อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยจะมุ่งเน้นการใช้ข้อเท็จจริง ข้อมูลสถิติ และผลงานที่รัฐบาลดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อชี้แจงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนเข้าใจ แทนการใช้จำนวนเสียงโหวตในสภาฯ เป็นตัวชี้ขาดเพียงอย่างเดียว
ใช้ข้อเท็จจริงแทนเสียงข้างมากในสภา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เปิดใจในรายการ "คุยกับนายกรัฐมนตรี อนุทิน" เกี่ยวกับแนวนโยบายในการรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า รัฐบาลมีความมั่นใจในฐานข้อมูลและผลงานของตนเองที่จะใช้ตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆ จากฝ่ายค้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะไม่ใช้เหตุผลเรื่องจำนวนเสียงสนับสนุนในสภาเป็นอันดับแรก เพราะรัฐบาลตระหนักดีว่าหน้าที่หลักคือการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าการรักษาอำนาจในสภาAlso readเบลล่า ราณี เปิดใจเรื่องเงินบริจาคบุ๋ม ปนัดดา เผยตกใจและหวังไม่จริงแต่เชื่อใจยังทำบุญ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า หากฝ่ายค้านมีมติไม่ไว้วางใจผ่านออกไป รัฐบาลก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบและยุบสภาตามกระบวนการ แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลคือ ความเชื่อมั่นของประชาชน หากประชาชนยังมีความเคลือบแคลงสงสัยว่ารัฐบาลทำงานหรือไม่ รัฐบาลจะไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ ดังนั้น การทำงานทุกวินาทีจึงมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนโดยตรง
เตรียมชี้แจงผลงานหลังประชุมอาเซียนและเอเปค
ในด้านการเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์สำคัญในช่วงปลายเดือนนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า มีความพร้อมทั้งในการตอบประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำในภูมิภาค ซึ่งกำหนดการจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569 โดยทั้งสองภารกิจถือเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและแผนการผลักดันนโยบายต่อสาธารณะให้ชัดเจน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่า การเตรียมความพร้อมในการประชุมอาเซียนและเอเปคนั้นมีความสำคัญไม่ต่างจากการเตรียมตอบคำถามในสภาฯ เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องสื่อสารให้เห็นภาพรวมว่าประเทศมีการขับเคลื่อนนโยบายใดไปบ้าง และมีแผนการข้างหน้าอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาคมระหว่างประเทศและประชาชนชาวไทยว่าประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
กระตุ้นการใช้ไบโอดีเซล B20 ลดนำเข้า 20%
นอกจากประเด็นทางการเมือง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยทิศทางนโยบายพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยในช่วง 2 ถึง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนหันมาสนใจและใช้ไบโอดีเซล โดยเฉพาะชนิด B20 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากสภาวะก่อนหน้าที่มีการใช้เพียงวันละ 6 ล้านลิตร แต่ปัจจุบันปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 10 ถึง 11 ล้านลิตรต่อวัน
การเพิ่มขึ้นของการใช้ไบโอดีเซล B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าดีเซลทั่วไปประมาณ 10 บาทต่อลิตร ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยตรงโดยสามารถลดการนำเข้าน้ำมันฟอสซิลได้ประมาณ 20% ต่อวัน และยังเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยโดยเฉพาะผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการดำเนินการนโยบายลดต้นทุนด้านพลังงานของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
ความท้าทายของน้ำมัน E20 และมาตรการลดต้นทุน
ในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หลังจากมีการลดภาษีน้ำมันชนิดนี้ ปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 4 ล้านลิตรต่อวัน มาเป็น 6 ถึง 7 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลจากผู้ใช้รถ mengenai ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ เช่น การเปลี่ยนไส้กรองบ่อยครั้งหรือท่อไอเสียอุดตัน ซึ่งรัฐบาลได้รับคำยืนยันจากภาควิชาการและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ว่า รถยนต์ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาสามารถใช้น้ำมัน E20 ได้ในระยะยาวโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่ารัฐบาลมีแผนระยะยาวในการปรับสัดส่วนการใช้พลังงาน โดยมุ่งลดต้นทุนน้ำมัน 95 ซึ่งอยู่ในระดับพรีเมียม และส่งเสริมการใช้ E20 ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ขณะเดียวกันจะยังคงคงน้ำมัน 95 ไว้สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ประชาชนมีตัวเลือกที่เหมาะสมตามความต้องการ
รวมพลังใช้พลังงานชีวภาพลดพึ่งพาน้ำมันนอก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่า การจะลดการใช้น้ำมันประเภทอื่นที่ไม่ใช่พลังงานชีวภาพได้สำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนอย่างแท้จริง หากประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้พลังงานทางเลือก นโยบายดังกล่าวก็จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักคือการลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน และลดเงินที่รั่วไหลออกนอกประเทศได้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สรุปว่า นโยบายพลังงานชีวภาพไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากความคิดสดๆ แต่เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบเดิมที่ทยอยออกมาเป็นชุดๆ ตามความพร้อมของปัจจัยต่างๆ การเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังยังช่วยลดปัญหาการเผาในที่โล่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอีกด้วย
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