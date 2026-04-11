นายกฯ อนุทิน ตรวจความพร้อมเดินทางสงกรานต์ กรุงเทพอภิวัฒน์-หมอชิต เน้นย้ำดูแลประชาชน

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งหมอชิต พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 15:20 น. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกประชาชนในการ เดินทาง กลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2569 ที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมี นางธนนนท์ นิรามิษ ภริยา, น.ส.
ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางไปด้วย\นายอนุทินได้เริ่มต้นภารกิจด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่ทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนได้สักการะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นได้เดินทักทายและพูดคุยกับประชาชนที่กำลังรอใช้บริการรถไฟเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยนายกฯได้สอบถามถึงจุดหมายปลายทางของแต่ละคน พร้อมทั้งมอบซองกันน้ำ ยาดม และกระบอกน้ำเป็นของที่ระลึก นอกจากนี้ ยังมีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนายกฯอย่างใกล้ชิด ในระหว่างนั้น ได้มีการพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางกลับหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยนายกฯได้สอบถามถึงการได้รับเงินเยียวยา พร้อมทั้งให้กำลังใจและกล่าวว่า แม้จะได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ยังไม่สามารถทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ ต่อมา นายกฯและคณะได้ขึ้นไปยังรถไฟชานชาลาหมายเลข 8 เพื่อตรวจความพร้อมของรถไฟและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยได้พูดคุยกับประชาชนที่โดยสารรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ปาดังเบซาร์ และได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในโบกี้ที่ไม่เย็นสบาย ซึ่งนายกฯได้กำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ นายกฯยังได้เปิดสมุดบันทึกการเดินรถและลงนามในสมุดดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องพนักงานขับรถไฟเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและทดลองนั่งในตำแหน่งผู้ขับรถไฟเพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงาน\ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นายอนุทินได้พบปะกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อมีเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาสอบถามถึงสาเหตุที่ราคาน้ำมันยังคงสูง นายกฯได้ตอบคำถามและให้ความเข้าใจกับเด็กหญิงคนดังกล่าวด้วยความอ่อนโยน และแจ้งให้ทราบว่าราคาน้ำมันได้มีการปรับลดลงไปแล้ว 4 บาท ก่อนจะเดินทางไปยังหัวรถจักร SRT เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหัวรถจักรสำหรับการเดินทางของประชาชนต่อไป หลังจากนั้น นายกฯได้เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนด้วย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกฯได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด รวมถึงการบริหารจัดการการจราจรเพื่อลดปัญหาความหนาแน่นทั้งในช่วงวันเดินทางขาเข้าและขาออกของเทศกาลสงกรานต
อนุทิน สงกรานต์ เดินทาง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หมอชิต
