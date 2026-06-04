นายกฯ อนุทิน ปฏิบัติภารกิจแน่นในวันสำคัญ

นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล เข้าปฎิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันสำคัญ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และรับผู้แทนฝรั่งเศส
นายกฯ เข้าทำเนียบฯ ตั้งแต่เช้า ปฏิบัติภารกิจแน่น: นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล เข้าปฎิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 08.53 น.
โดยเมื่อรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชน ก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้า สักการะองค์นรสิงห์ บริเวณระเบียง ชั้น 2 ตามปกติเวลา 10.00 น.
นายกรัฐมนตรี และภริยา จะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวังจากนั้น เวลา 14.00 น.
ฟรองซัวส์ กอร์แบง ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียน และรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศส พร้อมคณะนักธุรกิจ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลและ เวลา 19.00 น.
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบา
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