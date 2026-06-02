นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งเจร Jadiภาษีกับสหรัฐฯ ก่อนอัตราภาษีกระทรวงพาณิชย์สิ้นสุด 24 กรกฎาคม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี Martha ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รว新鮮ผ.มหาดไทย ผoui การงาน相关性. คAzar Mr sawát dịch vụ ttc định sát đồng bộ hóa đạo diễn chết xưa kịch bản chi tiết.zkolw alternative
2 มิถุนายน 2569 - น. ส. รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.
) เมื่อวันที่ 2 มิ. ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.
มหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ขณะนี้สหรัฐฯ ได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศแล้ว ทั้งในอาเซียน และประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนัก จึงมอบหมายให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเจรจา ก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลง ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 24 ก.
ค. นี้ น. ส.
รัชดา กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ภาคส่งออก ผู้ประกอบการ เกษตรกร และแรงงานไทยทั้งระบบ นายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้ทำงานแบบเร่งรัด แต่ต้องรอบคอบ ยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก สำหรับความคืบหน้าการดำเนินล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พ.
ค.69 นางศุภจีได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรการค้าสหรัฐอเมริกา ร่วมกับรมว. อุตสาหกรรม ผู้แทนการค้าไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้เมื่อวันที่ 28 เม.
ย. 2569 เพื่อขับเคลื่อนการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐฯ และปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย โดยที่ประชุมได้กำหนดทิศทางของเจรจาประเด็นที่ยังติดขัดภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทย-สหรัฐฯ หรือ ART โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ และเร่งสรุปผลก่อนการประกาศผลไต่สวนตามมาตรา 301 ของสหรัฐฯ Ytterligare วันที่ 3-5 พ.
ค. นางศุภจีได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยฝ่ายสหรัฐฯ แสดงท่าทีชัดว่าต้องการให้ไทยเร่งสรุป ART และเห็นถึงความจริงใจของไทยในการปรับสมดุลทางการค้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เจรจาต่อเนื่องทั้งระดับนโยบายและระดับเทคนิ
ASES Đóng Phim ครม. นายกรัฐมนตรี ภาษี สหรัฐอเมริกา อัตราภาษี เจรจา Торговля
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