นายกฯ อวยพรสงกรานต์ 2569 ชวนสืบสานประเพณีไทย หวังเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรี อวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2569 เชิญชวนชาวไทยร่วมสืบสานวัฒนธรรม พร้อมตั้งเป้าผลักดันสงกรานต์เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสประเพณี สงกรานต์ พุทธศักราช 2569 โดยได้ส่งความปรารถนาดีและความรักไปยังประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้
รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และผลักดันประเพณีสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอความหลากหลายของอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จนถึงคนรุ่นหลังในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความงดงามของสังคมไทยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาชาติอีกด้วย
การเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นั้น มิได้เป็นเพียงแค่การเล่นสาดน้ำเท่านั้น หากแต่ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว เพื่อแสดงความรัก ความห่วงใย และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวและการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงสายใยของครอบครัวและชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและรอยยิ้มหลังจากที่ทุกคนได้ทำงานมาอย่างหนักตลอดทั้งปี
รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 นี้ ประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้รับความสุข ความอบอุ่น และความปรารถนาดีจากกันและกันอย่างเต็มที่ ในโอกาสประเพณีสงกรานต์และเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2569 นี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงเทศกาลสำคัญนี้
การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีจิตและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติ นอกจากนี้ การร่วมกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเทศกาลสงกรานต์ และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
รัฐบาลตระหนักดีว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การผลักดันให้ประเพณีสงกรานต์เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ และช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุดนี้ ในนามของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีขออวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มีความมั่นคงในชีวิต และขอให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะมาถึงนี้
รัฐบาลพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุขและความมั่นคงอย่างแท้จริง การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยทุกค
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 เม.ย. 69: บางจาก ปตท. คงราคาเดิม หลังปรับลดเมื่อวานอัปเดตราคาน้ำมันขายปลีกในวันที่ 12 เมษายน 2569 ของ ปตท. และ บางจาก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากมีการปรับลดราคาไปแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 รายละเอียดราคาจำหน่ายในกรุงเทพฯ ของน้ำมันแต่ละประเภท.
Read more »
ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2570 เน้นงบฐานศูนย์แก้ปัญหา ปชช.ครม. อนุมัติปฏิทินงบประมาณปี 2570 พร้อมนำระบบงบประมาณฐานศูนย์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาประชาชนและรักษาวินัยการคลัง โดยมีกำหนดการสำคัญเริ่มมอบนโยบายงบประมาณในเดือนเมษายน 2569 และเข้าสู่การพิจารณาในสภาฯ ในเดือนมิถุนายน 2569
Read more »
รวมพิกัดงาน 'วันไหลสงกรานต์ 2569' มีจังหวัดไหนจัดบ้างเตรียมตัวให้พร้อม ใครยังเล่นน้ำไม่จุใจ ปีนี้ปักหมุดลุยต่อกับ 'วันไหลสงกรานต์ 2569'ชวนออกไปเปียกให้สุดกับพิกัด ชลบุรี, บางแสน, พัทยา เทศกาลสงกรานต์ 2569 ความชุ่มฉ่ำไม่ได้หยุดแค่วันที่ 13–15 เมษายนเท่านั้น สำหรับใครที่ยังเล่นน้ำไม่จุใจ หรือเพิ่งมีเวลาว่างหลังวันหยุดใหญ่ บอกเลยว่าไปสนุกต่อได้ กับอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของภาคตะวันออกอย่าง ประเพณี 'วันไหล'...
Read more »
สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2569รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2569 พบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น, ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่ โดยมีมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยง
Read more »
ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569วันที่ 12 เมษายน 2569 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Read more »
สงกรานต์ 2569 อร่อยแต่ต้องปลอดภัย แนะเลี่ยงดิบ-ดอง ลดเสี่ยง 'อาหารเป็นพิษ'สงกรานต์ 2569 เล่นน้ำเพลิน ๆ อย่าลืมระวังเรื่องกิน สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียในอาหารเจริญเติบโตได้เร็ว แนะเลี่ยงของดิบ ปรุงสุกสะอาด ก็ช่วยลดความเสี่ยง 'อาหารเป็นพิษ' เทศกาลสงกรานต์ 2569 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความชุ่มฉ่ำแล้ว หลายคนออกไปเล่นน้ำคลายร้อนกันเต็มที่ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจไม่แพ้ความสนุก คือ...
Read more »