นายกฯ ยืนยันกู้เงิน 4 แสนล้านเพื่อประชาชน พร้อมโต้กลับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องวินัยการเงิน

นายกรัฐมนตรีชี้แจงความจำเป็นในการออก พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมโต้กลับพรรคประชาธิปัตย์ที่เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ โดยย้ำว่ามีการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส
ในประเด็นความเคลื่อนไหวทาง การเมืองและเศรษฐกิจ ที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาให้การยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาท โดยระบุว่าการตัดสินใจดำเนินการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการกู้เงินจำนวนมหาศาลนี้ไม่ใช่การดำเนินการตามอำเภอใจ แต่เป็นไปเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ การรอคอยกระบวนการงบประมาณตามปกติอาจไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนที่กำลังเผชิญความยากลำบาก ดังนั้นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายในรูปแบบของพระราชกำหนดจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวได้นำมาซึ่งการคัดค้านอย่างรุนแรงจาก พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้แสดงความกังวลว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินในครั้งนี้อาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อ วินัยการเงินการคลัง ของประเทศ โดยทางพรรคฝ่ายค้านมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจไม่ได้มีความเร่งด่วนถึงขั้นที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนด และได้เตรียมดำเนินการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการวินิจฉัยถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ต่อกรณีนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตอบโต้ด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายแต่แฝงไปด้วยความเด็ดขาด โดยชี้ให้เห็นว่าในทางการเมืองนั้น ทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ซึ่งตนเองในฐานะผู้นำรัฐบาลมีหน้าที่หลักในการบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน ส่วนข้อกล่าวอ้างเรื่อง วินัยการเงินการคลัง นั้น นายกรัฐมนตรีได้ย้อนกลับไปยัง พรรคประชาธิปัตย์ ว่า ในอดีตเมื่อครั้งที่พรรคดังกล่าวเป็นรัฐบาลหรือมีส่วนในการบริหารประเทศ ก็เคยมีการกู้เงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติมาก่อน ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและอาจเป็นการมองข้ามความเป็นจริงของบริบทการบริหารงานภาครัฐ ในด้านของ ความโปร่งใส และการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่ารัฐบาลยินดีและเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในทุกขั้นตอน โดยได้อ้างถึงคำชี้แจงของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้ ซึ่งมีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการไหลเวียนของงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องและแม่นยำ ลดโอกาสในการเกิดการทุจริตหรือการรั่วไหลของงบประมาณ นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานตรวจสอบ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณ 4 แสนล้านบาทนี้จะเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าหากมีหน่วยงานใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยในรายละเอียดของการดำเนินงาน กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน การทำงานของรัฐบาลในยุคนี้จะยึดถือหลักธรรมาภิบาลและ ความโปร่งใส เป็นสำคัญ โดยจะไม่ยอมให้ประเด็นทางการเมืองมาเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือประชาชน เพราะเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง และให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งการกู้เงินในครั้งนี้เปรียบเสมือนการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติที่ต้องแลกมาด้วยการตัดสินใจที่เด็ดขาดในเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจขยายวงกว้างจนยากจะเยียวยาในภายหลั.
ในประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาให้การยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาท โดยระบุว่าการตัดสินใจดำเนินการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการกู้เงินจำนวนมหาศาลนี้ไม่ใช่การดำเนินการตามอำเภอใจ แต่เป็นไปเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ การรอคอยกระบวนการงบประมาณตามปกติอาจไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนที่กำลังเผชิญความยากลำบาก ดังนั้นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายในรูปแบบของพระราชกำหนดจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวได้นำมาซึ่งการคัดค้านอย่างรุนแรงจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้แสดงความกังวลว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินในครั้งนี้อาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศ โดยทางพรรคฝ่ายค้านมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจไม่ได้มีความเร่งด่วนถึงขั้นที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนด และได้เตรียมดำเนินการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการวินิจฉัยถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ต่อกรณีนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตอบโต้ด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายแต่แฝงไปด้วยความเด็ดขาด โดยชี้ให้เห็นว่าในทางการเมืองนั้น ทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ซึ่งตนเองในฐานะผู้นำรัฐบาลมีหน้าที่หลักในการบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน ส่วนข้อกล่าวอ้างเรื่องวินัยการเงินการคลังนั้น นายกรัฐมนตรีได้ย้อนกลับไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่า ในอดีตเมื่อครั้งที่พรรคดังกล่าวเป็นรัฐบาลหรือมีส่วนในการบริหารประเทศ ก็เคยมีการกู้เงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติมาก่อน ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและอาจเป็นการมองข้ามความเป็นจริงของบริบทการบริหารงานภาครัฐ ในด้านของความโปร่งใสและการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่ารัฐบาลยินดีและเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในทุกขั้นตอน โดยได้อ้างถึงคำชี้แจงของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้ ซึ่งมีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการไหลเวียนของงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องและแม่นยำ ลดโอกาสในการเกิดการทุจริตหรือการรั่วไหลของงบประมาณ นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานตรวจสอบ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณ 4 แสนล้านบาทนี้จะเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าหากมีหน่วยงานใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยในรายละเอียดของการดำเนินงาน กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน การทำงานของรัฐบาลในยุคนี้จะยึดถือหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นสำคัญ โดยจะไม่ยอมให้ประเด็นทางการเมืองมาเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือประชาชน เพราะเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง และให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งการกู้เงินในครั้งนี้เปรียบเสมือนการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติที่ต้องแลกมาด้วยการตัดสินใจที่เด็ดขาดในเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจขยายวงกว้างจนยากจะเยียวยาในภายหลั
พ.ร.ก.กู้เงิน วินัยการเงินการคลัง งบประมาณรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ ความโปร่งใส