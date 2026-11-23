นายกฯ อัดเต็มพิกัด ญี่ปุ่น-จีน ผลิตรถยนต์ เพิ่มใช้ชิ้นส่วนไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายกรัฐมนตรีพบหารือผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นและจีน ยันไทยหนุนทุกเทคโนโลยี ตั้งเป้าเป็นฮับยานยนต์แห่งอนาคต ขอเพิ่มใช้ชิ้นส่วนไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้พบปะและหารือร่วมกับคณะผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและจีน จำนวน 8 บริษัท เพื่อสรุปทิศทางการสนับสนุนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกเทคโนโลยี โดยยืนยันความพร้อมของรัฐในการปรับกติกาล่าสุดเพื่อเอื้อต่อการลงทุน
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านกลยุทธ์ Multi-Pathway Transition ที่ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดั้งเดิม รถยนต์ไฮบริด HEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด PHEV รถยนต์ไฟฟ้าแบบขยายระยะทางการขับขี่ REEV และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV โดยเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปพร้อมกันจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคและความยืดหยุ่นแก่ผู้ผลิตAlso readแดงไม่เดือดเพราะหงส์ยำฝ่ายเดียว
สถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย ด้านการลงทุน การจ้างงาน เทคโนโลยี และการส่งออก ซึ่งความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์มีส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ 11 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน มีแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมประมาณ 750,000 คน
ปัจจุบันความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐบาลจึงต้องการให้การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไทยเป็นไปอย่างราบรื่น สมดุล และยั่งยืน โดยรักษาความสามารถในการแข่งขันเดิม ควบคู่กับการเปิดรับโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่
มาตรการจูงใจลงทุนและโครงสร้างภาษี
รัฐบาลกำลังปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์นำเข้าเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่าเทียม พร้อมจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนตั้งฐานการผลิตและสร้างงานในประเทศไทย รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass และการลดขั้นตอนขออนุญาต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น
รัฐบาลไม่ได้ต้องการแค่รักษาฐานการผลิตยานยนต์เดิม แต่มีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตและชิ้นส่วนยานยนต์ของภูมิภาค จึงต้องการให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มความร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย โดยเฉพาะการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการลงทุนพัฒนาบุคลากร
ค่ายรถญี่ปุ่นและจีนเข้าร่วมหารือ
ในการหารือครั้งนี้มีผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจยานยนต์เข้าร่วมรวม 20 คน จาก 8 บริษัทและกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด, บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์จำกัด, บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทบีวายดีออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, กลุ่มธุรกิจเรเว่ และบริษัทเกรทวอลล์มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (GWM Thailand)
นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนผู้ผลิตยานยนต์ทุกท่านให้กระชับความร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพิ่มการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากผู้ผลิตภายในประเทศ ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนลงทุนในการพัฒนาบุคลากรและยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ยังขอความร่วมมือจากค่ายรถยนต์ในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และไบโอดีเซล B20 ซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดันให้มีการใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสูง และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายเชื้อเพลิงครอบคลุมทั่วประเทศ
การเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศจะช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ทั้งอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน โดยขอบคุณผู้ผลิตรถยนต์ที่ให้ความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน และความเหมาะสมของเชื้อเพลิงดังกล่าวสำหรับรถยนต์ที่รองรับการใช้งาน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาดขึ้น การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระบบการขนส่งที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 พร้อมเชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีนวัตกรรม แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
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